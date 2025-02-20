İstanbul’da Karlı Yolda Arabasını Öven Sürücünün Kayması An Meselesi Oldu

İstanbul’da etkili olan kar yağışları devam ediyor. Şehrin trafiğini olumsuz yönde etkileyen hava koşulları kazaları da beraberinde getiriyor. Sürücüler önlemlerini alsa da ansızın bastıran kar yağışıyla birlikte ne yazık ki sürprizler de yaşıyor. Bir sürücü de trafikteyken başına gelenleri paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.

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