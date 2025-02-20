İstanbul’da Karlı Yolda Arabasını Öven Sürücünün Kayması An Meselesi Oldu
İstanbul’da Karlı Yolda Arabasını Öven Sürücünün Kayması An Meselesi Oldu
İstanbul’da etkili olan kar yağışları devam ediyor. Şehrin trafiğini olumsuz yönde etkileyen hava koşulları kazaları da beraberinde getiriyor. Sürücüler önlemlerini alsa da ansızın bastıran kar yağışıyla birlikte ne yazık ki sürprizler de yaşıyor. Bir sürücü de trafikteyken başına gelenleri paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.
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Zorlu hava koşullarında ilerlemeye çalışan sürücü, “Bu arabayla gidemeyeceğim yer yok” demesinin üzerine kaymaya başladı.
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“Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor” sözleri de kulaklarımız da çınladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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