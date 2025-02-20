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İstanbul’da Karlı Yolda Arabasını Öven Sürücünün Kayması An Meselesi Oldu

İstanbul’da Karlı Yolda Arabasını Öven Sürücünün Kayması An Meselesi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 11:26

İstanbul’da etkili olan kar yağışları devam ediyor. Şehrin trafiğini olumsuz yönde etkileyen hava koşulları kazaları da beraberinde getiriyor. Sürücüler önlemlerini alsa da ansızın bastıran kar yağışıyla birlikte ne yazık ki sürprizler de yaşıyor. Bir sürücü de trafikteyken başına gelenleri paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.

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Zorlu hava koşullarında ilerlemeye çalışan sürücü, “Bu arabayla gidemeyeceğim yer yok” demesinin üzerine kaymaya başladı.

Zorlu hava koşullarında ilerlemeye çalışan sürücü, “Bu arabayla gidemeyeceğim yer yok” demesinin üzerine kaymaya başladı.

“Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor” sözleri de kulaklarımız da çınladı.

“Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor” sözleri de kulaklarımız da çınladı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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