Yarın Okullar Tatil mi? Meteoroloji Uzmanından Kar Yağışı Uyarısı: “İşiniz Yoksa Evden Çıkmayın”

“Kar yağışı Boğaz çevresinde yeniden başladı. İlerleyen saatlerde İstanbul'un geneline yayılacak. Öğle saatlerinden itibaren de kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da.

Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla bugün dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir. Sıcaklıklar bugün öğle zamanlarında 2 dereceye düşecek. Şimdi sıfırın altında da olabilir. Gece don olayı olma ihtimali var. Sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düşecek.

Kar miktarı biraz daha arttı. Kuzey doğulu rüzgarlar, deniz etkisini yaparak İstanbul'da kar yağışı beklentisini biraz daha artırdı. 10-15 santimetre diyorduk yerdeki kar örtüsüne, 20 santimetreye çıkma ihtimali var kuzey ilçelerde. Onun için bugün ve bu geceye dikkat edeceğiz. Cuma günü de kuvvetli yağış devam edecek. Cumartesi ve pazar günü öğlene kadar da kar yağışı devam edecek. Sıcaklık gece eksi derecelere düştüğü için yerdeki kar erimeyecek ve üzerine sürekli takviye olacak. O yüzden kar kalınlığı 20 santimetreye kadar çıkacak.”