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Yarın Okullar Tatil mi? Meteoroloji Uzmanından Kar Yağışı Uyarısı: “İşiniz Yoksa Evden Çıkmayın”

Yarın Okullar Tatil mi? Meteoroloji Uzmanından Kar Yağışı Uyarısı: “İşiniz Yoksa Evden Çıkmayın”

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 10:43

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen son yaptığı değerlendirmelerde kar yağışının esas bugün başlayacağını ifade ederek çalışanların akşama kalmaması gerektiğini söyledi. 

Orhan Şen açıklamasında “Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da” dedi. 

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İstanbul’da bugün okullar tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın da tatil olması gündemde ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’da bugün okullar tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın da tatil olması gündemde ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.

CNN Türk meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yaptığı açıklamada kar yağışının bugün artarak devam edeceğini ve gece saatlerinde kuvvetli olacağını belirtti.

CNN Türk meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yaptığı açıklamada kar yağışının bugün artarak devam edeceğini ve gece saatlerinde kuvvetli olacağını belirtti.

Orhan Şen CNN Türk’te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Orhan Şen CNN Türk’te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kar yağışı Boğaz çevresinde yeniden başladı. İlerleyen saatlerde İstanbul'un geneline yayılacak. Öğle saatlerinden itibaren de kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da.

Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla bugün dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir. Sıcaklıklar bugün öğle zamanlarında 2 dereceye düşecek. Şimdi sıfırın altında da olabilir. Gece don olayı olma ihtimali var. Sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düşecek.

Kar miktarı biraz daha arttı. Kuzey doğulu rüzgarlar, deniz etkisini yaparak İstanbul'da kar yağışı beklentisini biraz daha artırdı. 10-15 santimetre diyorduk yerdeki kar örtüsüne, 20 santimetreye çıkma ihtimali var kuzey ilçelerde. Onun için bugün ve bu geceye dikkat edeceğiz. Cuma günü de kuvvetli yağış devam edecek. Cumartesi ve pazar günü öğlene kadar da kar yağışı devam edecek. Sıcaklık gece eksi derecelere düştüğü için yerdeki kar erimeyecek ve üzerine sürekli takviye olacak. O yüzden kar kalınlığı 20 santimetreye kadar çıkacak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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maestro__

İstanbul'da yağan kar romantik değil dramatik, tadını çıkartabilenlere ne mutlu....

Emana 34

Karın yağış miktarını Tüik hesaplasın.

Gaddar Kerim

Yok abi 20 değil en az 70 cm falan yağar araştırın bence