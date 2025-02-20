Yarın Okullar Tatil mi? Meteoroloji Uzmanından Kar Yağışı Uyarısı: “İşiniz Yoksa Evden Çıkmayın”
Yarın Okullar Tatil mi? Meteoroloji Uzmanından Kar Yağışı Uyarısı: “İşiniz Yoksa Evden Çıkmayın”
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen son yaptığı değerlendirmelerde kar yağışının esas bugün başlayacağını ifade ederek çalışanların akşama kalmaması gerektiğini söyledi.
Orhan Şen açıklamasında “Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da” dedi.
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İstanbul’da bugün okullar tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın da tatil olması gündemde ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.
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CNN Türk meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yaptığı açıklamada kar yağışının bugün artarak devam edeceğini ve gece saatlerinde kuvvetli olacağını belirtti.
Orhan Şen CNN Türk’te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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İstanbul'da yağan kar romantik değil dramatik, tadını çıkartabilenlere ne mutlu....
Karın yağış miktarını Tüik hesaplasın.
Yok abi 20 değil en az 70 cm falan yağar araştırın bence