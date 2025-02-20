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Ankara’da Etkili Olan Kar Yağışı Vatandaşlara Zorlu Anlar Yaşattı: Bir Kadın Yokuştan Kayarak İndi

Ankara’da Etkili Olan Kar Yağışı Vatandaşlara Zorlu Anlar Yaşattı: Bir Kadın Yokuştan Kayarak İndi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 10:56

İstanbul ve çevre illerin ardından kar yağışlarını bekleyen Ankaralılar için dün akşam saatlerinde müjde yaşandı. Birkaç saat içerisinde tüm şehir beyazlar altında kalırken, çocuklar karın tadını çıkardı. Öte yandan trafikte kalanlarla birlikte yürümekte zorluk çekenler de oldu.

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Yoğun kar yağışlarının ardından ise beklenen haber gelmedi ve okullar tatil olmadı.

Yoğun kar yağışlarının ardından ise beklenen haber gelmedi ve okullar tatil olmadı.

İşe giden vatandaşlardan bir kadının yokuştan inmeye çalışırken kaydığı anlar da kameralara yansıdı.

İşe giden vatandaşlardan bir kadının yokuştan inmeye çalışırken kaydığı anlar da kameralara yansıdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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