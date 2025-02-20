Ankara’da Etkili Olan Kar Yağışı Vatandaşlara Zorlu Anlar Yaşattı: Bir Kadın Yokuştan Kayarak İndi

İstanbul ve çevre illerin ardından kar yağışlarını bekleyen Ankaralılar için dün akşam saatlerinde müjde yaşandı. Birkaç saat içerisinde tüm şehir beyazlar altında kalırken, çocuklar karın tadını çıkardı. Öte yandan trafikte kalanlarla birlikte yürümekte zorluk çekenler de oldu.