Canlı Yayınlara Katılıp Adını “Babam” Olarak Değiştirerek Şaka Yapan Kişi Yayıncılara Panik Yaşattı

TikTok’un hayatımızdaki yerinin artmasıyla canlı yayınlar da çoğaldı biliyorsunuz ki. Gençler yayınlar açarak takipçileriyle sohbet ediyor, oyunlar oynuyor. Yayıncılara şaka yapmak isteyen bir kullanıcı da adını “Babam • Kişilerinizden” yaparak yayınlara katıldı ve sohbet kısmına “Beni ara” yazdı.
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Yayıncılar gelen “Beni ara” mesajını görünce bir anlığına panik olarak hemen yayını kapattı.
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Nabızları yükselten anlar derleme bir videoyla paylaşılınca ise güldürdü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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