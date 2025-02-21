Canlı Yayınlara Katılıp Adını “Babam” Olarak Değiştirerek Şaka Yapan Kişi Yayıncılara Panik Yaşattı

TikTok’un hayatımızdaki yerinin artmasıyla canlı yayınlar da çoğaldı biliyorsunuz ki. Gençler yayınlar açarak takipçileriyle sohbet ediyor, oyunlar oynuyor. Yayıncılara şaka yapmak isteyen bir kullanıcı da adını “Babam • Kişilerinizden” yaparak yayınlara katıldı ve sohbet kısmına “Beni ara” yazdı.