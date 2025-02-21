Bir İçerik Üreticisi Kar Yağınca Yaşanan İnsan Trafiğiyle İstanbul’da Neden Yaşanmayacağını Gösterdi

İstanbul’un günden güne artan nüfusu ve turistlerin vazgeçilmez şehri olması inanılmaz bir kalabalığa yol açıyor biliyorsunuz ki. Olumsuz hava koşullarında oluşan araç ve insan trafiği ise bambaşka seviyeye ulaşıyor. @jankovicsamet adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir İstanbullu da paylaşımıyla dikkat çekti.