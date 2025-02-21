Bir İçerik Üreticisi Kar Yağınca Yaşanan İnsan Trafiğiyle İstanbul’da Neden Yaşanmayacağını Gösterdi

İstanbul’un günden güne artan nüfusu ve turistlerin vazgeçilmez şehri olması inanılmaz bir kalabalığa yol açıyor biliyorsunuz ki. Olumsuz hava koşullarında oluşan araç ve insan trafiği ise bambaşka seviyeye ulaşıyor. @jankovicsamet adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir İstanbullu da paylaşımıyla dikkat çekti.
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Gayrettepe’de kayıt alan içerik üreticisi kar yağmasıyla birlikte metro ve alt geçitte yaşanan kalabalığı gösterdi.
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Yarım saati aşkın süredir ilerleme olmadığını da ekleyerek “İstanbul’da neden yaşanmaz?” sorusuna yanıt vermiş oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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