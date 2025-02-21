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Daha İyisi Gelene Kadar Bu Sezonun En İyisi: Esenyurtlular Devasa Kardan Adamlarıyla Şov Yaptı

Daha İyisi Gelene Kadar Bu Sezonun En İyisi: Esenyurtlular Devasa Kardan Adamlarıyla Şov Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.02.2025 - 14:26

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Sonunda hepimizin beklediği günler geldi. Birkaç gündür ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışları öncelikle çocuklara ardından ise kış mevsimini sevenlere neşe getirdi. Şimdiyse İstanbul, Esenyurt’tan görüntülerle karşınızdayız.

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Mahallenin gençleri kar yağışlarını fırsat bilip bir araya gelerek devasa bir kardan adam yaptı.

Mahallenin gençleri kar yağışlarını fırsat bilip bir araya gelerek devasa bir kardan adam yaptı.

Kardan adamın kafasını yerleştirmeye çalışırken verdikleri çaba ve ardından yaşadıkları sevinç bizleri de gülümsetti.

Kardan adamın kafasını yerleştirmeye çalışırken verdikleri çaba ve ardından yaşadıkları sevinç bizleri de gülümsetti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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