Kız Çocuklarının Özeti: Babasının Tabağını Boş Gören Tatlı Kız Annesinin Yemeğini Babasına Verdi

Sosyal medyada birkaç gündür yeni bir akım meşhur olmuş durumda. Anne ve babalar çocuklarına minik bir oyun oynayarak ne yapacaklarını test ediyor. Oyun ise şu şekilde; herkesin önüne birer tabak koyulduktan sonra ebeveynlerden birinin tabağında yemek olmuyor, o sırada çocuklarının tepkisi kayda alınıyor. @hamdi.071 adlı TikTok kullanıcısı da kendi ailesiyle akıma katıldı.