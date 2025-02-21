Kız Çocuklarının Özeti: Babasının Tabağını Boş Gören Tatlı Kız Annesinin Yemeğini Babasına Verdi

Sosyal medyada birkaç gündür yeni bir akım meşhur olmuş durumda. Anne ve babalar çocuklarına minik bir oyun oynayarak ne yapacaklarını test ediyor. Oyun ise şu şekilde; herkesin önüne birer tabak koyulduktan sonra ebeveynlerden birinin tabağında yemek olmuyor, o sırada çocuklarının tepkisi kayda alınıyor. @hamdi.071 adlı TikTok kullanıcısı da kendi ailesiyle akıma katıldı.
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Annenin ve tatlı kızın tabağında pankek vardı ancak babanın tabağı boştu.
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Tatlı kız ise annesinin pankekini babasına verdi ve ona sıkıca sarıldı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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