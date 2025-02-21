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Çocuklarına Sürpriz Yaparak Arabalı Yatak Alan Anne Onların Mutluluğunu Paylaştı

Çocuklarına Sürpriz Yaparak Arabalı Yatak Alan Anne Onların Mutluluğunu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.02.2025 - 15:57

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Özellikle 2000’lerin başında arabalı yataklar öylesine popülerdi ki yalnızca erkek çocukları değil kız çocuklarının da epey ilgisini çekiyordu. Hatta yetişkinlerin de favorisiydi. Şimdilerde ise eski popülerliğini yitirmiş olsa da çocuklar için hala mutluluk sebebi. @gidamuhendisi.asliimre adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne de oğullarına yaptığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu.

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Çocuklar arabalı yataklarla birlikte yenilenen odalarını görünce öylesine şaşırdı ve sevindi ki o anlar her şeye bedeldi.

Çocuklar arabalı yataklarla birlikte yenilenen odalarını görünce öylesine şaşırdı ve sevindi ki o anlar her şeye bedeldi.

Dakikalarca etkiden çıkamayan çocuklar annelerine sarılarak teşekkür etti.

Dakikalarca etkiden çıkamayan çocuklar annelerine sarılarak teşekkür etti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Tehuti555

çocukluk dönemimden alınmadığı için içimde ukte kalmış tek şey belki de budur. çilek miydi neydi markası da. çok yürüdüğüm bir yolun üzerinde mağazası vardı,... Devamını Gör

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