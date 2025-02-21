Çocuklarına Sürpriz Yaparak Arabalı Yatak Alan Anne Onların Mutluluğunu Paylaştı

Özellikle 2000’lerin başında arabalı yataklar öylesine popülerdi ki yalnızca erkek çocukları değil kız çocuklarının da epey ilgisini çekiyordu. Hatta yetişkinlerin de favorisiydi. Şimdilerde ise eski popülerliğini yitirmiş olsa da çocuklar için hala mutluluk sebebi. @gidamuhendisi.asliimre adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne de oğullarına yaptığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu.