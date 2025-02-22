İşe Gitmesi Gereken Bir Kadın Yokuştan İnmeye Çalışırken Yaşadığı Zorlu Anları Kayda Aldı

Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışları beraberinde zorlu anları da getirdi. Kimi illerimizde okullar tatil oldu ancak hayat işe gidenler için devam ediyordu. İstanbul’da yaşayan Buse adlı içerik üreticisi de işe giderken yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştı.
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İçerik üreticisi işe giderken buz tutan bir yokuştan inmek zorundaydı ve bunu yürüyerek yapamayacağına karar verdi.
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Hal böyle olunca çareyi kayarak inmekte buldu. Pantolonu ıslansa da yokuştan kayarak inmeyi seçti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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