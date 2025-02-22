İşe Gitmesi Gereken Bir Kadın Yokuştan İnmeye Çalışırken Yaşadığı Zorlu Anları Kayda Aldı

Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışları beraberinde zorlu anları da getirdi. Kimi illerimizde okullar tatil oldu ancak hayat işe gidenler için devam ediyordu. İstanbul’da yaşayan Buse adlı içerik üreticisi de işe giderken yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştı.