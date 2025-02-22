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Ankara Ayazını Bilenler Bilir: Bir Genç Kadın Soğuktan Saçlarının Donduğunu Paylaştı

Ankara Ayazını Bilenler Bilir: Bir Genç Kadın Soğuktan Saçlarının Donduğunu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 12:18

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Ankara’nın meşhur soğukları geldi çattı. Kar yağışının da etkisiyle özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar nefes kesen bir hava ile karşı karşıya kalıyor. @iremkarakc adlı TikTok kullanıcısı da kız arkadaşının başına gelen olayı paylaşmasıyla viral oldu.

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Genç kadının saçları soğuk havadan dolayı parça parça donmuştu.

Genç kadının saçları soğuk havadan dolayı parça parça donmuştu.

Aynı asansörde oldukları bir kadın bu durumu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı asansörde oldukları bir kadın bu durumu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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