Halk Müziği Sanatçısı İsmail Türüt, Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” Şarkısı Karşısında Sessiz Kalamadı

Yeni nesil şarkıcılardan Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” şarkısı yayınlanmasıyla birlikte viral oldu biliyorsunuz ki. Her ne kadar eleştiri alsa da dinlenme sayısı da ortada. Hal böyle olunca ise sosyal medya beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Özellikle şarkıcılar, parçaya duyulan ilgi karşısında mesleklerini sorgular hale geldi. Halk müziği sanatçısı İsmail Türüt de yorum yapmadan edemedi.