Halk Müziği Sanatçısı İsmail Türüt, Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” Şarkısı Karşısında Sessiz Kalamadı

Yeni nesil şarkıcılardan Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” şarkısı yayınlanmasıyla birlikte viral oldu biliyorsunuz ki. Her ne kadar eleştiri alsa da dinlenme sayısı da ortada. Hal böyle olunca ise sosyal medya beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Özellikle şarkıcılar, parçaya duyulan ilgi karşısında mesleklerini sorgular hale geldi. Halk müziği sanatçısı İsmail Türüt de yorum yapmadan edemedi.
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Bir kış festivali için sahneye çıkan İsmail Türüt söze, “Ulan senin havhav’ına da, senin sülalene de… Sen nasıl bir adamsın?” şeklinde başladı.
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“Dinleyende de problem var. Ulan böyle soysuzları niye dinliyorsunuz?” sözleriyle devam eden İsmail Türüt, dinleyicilere de lafını esirgemedi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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