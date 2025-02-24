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Buz Kırmak İsterken Keskin Uçlu Bir Sopayla Ayağını Delince Hastanelik Oldu

Buz Kırmak İsterken Keskin Uçlu Bir Sopayla Ayağını Delince Hastanelik Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.02.2025 - 08:56

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Yurt dışından izlerken acısını hissettiğimiz görüntülerle karşınızdayız. Bir kadın ucu sivri bir sopayla buzu delmek isterken yanlışlıkla ayağına isabet ettirdi. Kullandığı sopa öylesine keskin bir uca sahipti ki ayağına adeta deldi geçti.

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Kadının buzu deldiği anları karşısındaki kişi kayda alıyordu. Bir anda gücünü ayarlayamayan kadın sopayı ayağına denk getirdi.

Kadının buzu deldiği anları karşısındaki kişi kayda alıyordu. Bir anda gücünü ayarlayamayan kadın sopayı ayağına denk getirdi.

Soluğu ise hastanede aldı. Ayağının üstüne ve altına atılan dikişlerden, sopanın resmen delip geçtiğini anladık.

Soluğu ise hastanede aldı. Ayağının üstüne ve altına atılan dikişlerden, sopanın resmen delip geçtiğini anladık.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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