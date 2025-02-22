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Altın Günü Yapmak Yerine Temizlik Günü Yapan Kadınlar Yeni Güncelleme Getirdi

Altın Günü Yapmak Yerine Temizlik Günü Yapan Kadınlar Yeni Güncelleme Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.02.2025 - 16:10

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Kadınlar için yılların vazgeçilmezi olan altın günlerine, @birevinhalleri adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın arkadaş grubuyla yeni bir soluk getirdi. Hazır Ramazan yaklaşıyor, ev dip köşe temizlenecekti diye düşünen arkadaş grubu, altın günü yerine temizlik günü yaptı.

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Bütün komşular bir araya geldi ve temizlik yapacakları ev sahibinin evine gelirken birer temizlik malzemesi getirdi.

Bütün komşular bir araya geldi ve temizlik yapacakları ev sahibinin evine gelirken birer temizlik malzemesi getirdi.

Dedikodular, şarkılar eşliğinde temizliği bitiren arkadaş grubu bir araya gelmişken pasta börek faslını da es geçmedi.

Dedikodular, şarkılar eşliğinde temizliği bitiren arkadaş grubu bir araya gelmişken pasta börek faslını da es geçmedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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