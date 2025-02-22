Altın Günü Yapmak Yerine Temizlik Günü Yapan Kadınlar Yeni Güncelleme Getirdi

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Bütün komşular bir araya geldi ve temizlik yapacakları ev sahibinin evine gelirken birer temizlik malzemesi getirdi.
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Dedikodular, şarkılar eşliğinde temizliği bitiren arkadaş grubu bir araya gelmişken pasta börek faslını da es geçmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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