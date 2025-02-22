Altın Günü Yapmak Yerine Temizlik Günü Yapan Kadınlar Yeni Güncelleme Getirdi

Kadınlar için yılların vazgeçilmezi olan altın günlerine, @birevinhalleri adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın arkadaş grubuyla yeni bir soluk getirdi. Hazır Ramazan yaklaşıyor, ev dip köşe temizlenecekti diye düşünen arkadaş grubu, altın günü yerine temizlik günü yaptı.