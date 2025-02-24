Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Beyin Göçü Oranına Dikkat Çekti: “En İyiler Gidiyor”

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, @gorkemildastv adlı YouTube kanalının konuğu oldu. Özkara programda beyin göçü hakkında konuştu. Özellikle ODTÜ, Bilkent ve Boğaziçi mezunlarının daha iyi imkanlar için beyin göçünü tercih ettiğine dikkat çekerek durumun önemine vurgu yaptı.
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Beyin göçünde asıl sıkıntının mesleğinde en iyilerin gitmesi olduğuna parmak bastı ve beyin göçünün devamı halinde “Beyinlerini kaçıran ülkelerin şansı yok” sözlerini kullandı.
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“Yeni sömürü petrolde, yeraltı kaynaklarında değil. Yeni sömürü beyinle.” cümlesini de ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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