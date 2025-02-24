Bir Vatandaş Devletin Kar Topu ve Kardan Adam Yapmaya da Ücret İstediği Parodi Videosuyla Viral Oldu

@rasim.zcan adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir vatandaş, karın yağmasıyla birlikte işi mizaha döktüğü bir paylaşım yaptı. Oluşturduğu mini senaryoda artık kar topu ve kardan adam yapmak da devlet tarafından ücrete tabi tutuluyordu. Gelin detaylara geçelim.