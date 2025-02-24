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Bir Vatandaş Devletin Kar Topu ve Kardan Adam Yapmaya da Ücret İstediği Parodi Videosuyla Viral Oldu

Bir Vatandaş Devletin Kar Topu ve Kardan Adam Yapmaya da Ücret İstediği Parodi Videosuyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.02.2025 - 13:37

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@rasim.zcan adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir vatandaş, karın yağmasıyla birlikte işi mizaha döktüğü bir paylaşım yaptı. Oluşturduğu mini senaryoda artık kar topu ve kardan adam yapmak da devlet tarafından ücrete tabi tutuluyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Videoda maliyeden geldiğini söyleyen kişi kar topu yapmanın 10 TL olduğunu, kardan adam yapmanın ise 100 TL olduğunu söylüyordu.

Videoda maliyeden geldiğini söyleyen kişi kar topu yapmanın 10 TL olduğunu, kardan adam yapmanın ise 100 TL olduğunu söylüyordu.

İzahı olmayanın mizahı olur dedirten videoda son cümle de izleyenlerin dikkatini çekti.

İzahı olmayanın mizahı olur dedirten videoda son cümle de izleyenlerin dikkatini çekti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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