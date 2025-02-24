Engelli Çocukları da Karın Mutluluğunu Yaşasın İsteyen Aile Dışarıdan Kar Toplayarak Evde Oynadı

Ülkemizin dört bir yanında kar yağışları etkili oluyor. Vatandaşlar ise tutan karla ister kar topu savaşı, ister kardan adam yaparak neşelerini yükseltiyor. Şimdiyse sizlerin de içini ısıtacak bir videoyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.