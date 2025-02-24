onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Engelli Çocukları da Karın Mutluluğunu Yaşasın İsteyen Aile Dışarıdan Kar Toplayarak Evde Oynadı

Engelli Çocukları da Karın Mutluluğunu Yaşasın İsteyen Aile Dışarıdan Kar Toplayarak Evde Oynadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.02.2025 - 16:22

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin dört bir yanında kar yağışları etkili oluyor. Vatandaşlar ise tutan karla ister kar topu savaşı, ister kardan adam yaparak neşelerini yükseltiyor. Şimdiyse sizlerin de içini ısıtacak bir videoyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engelli çocukları için dışarıdan kar toplayarak eve getiren aile, evde kar topu savaşı yaptı.

Engelli çocukları için dışarıdan kar toplayarak eve getiren aile, evde kar topu savaşı yaptı.

Onları izleyen evlatlarının da kar sevinci yaşadığı anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

Onları izleyen evlatlarının da kar sevinci yaşadığı anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın