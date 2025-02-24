Engelli Çocukları da Karın Mutluluğunu Yaşasın İsteyen Aile Dışarıdan Kar Toplayarak Evde Oynadı

Ülkemizin dört bir yanında kar yağışları etkili oluyor. Vatandaşlar ise tutan karla ister kar topu savaşı, ister kardan adam yaparak neşelerini yükseltiyor. Şimdiyse sizlerin de içini ısıtacak bir videoyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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Engelli çocukları için dışarıdan kar toplayarak eve getiren aile, evde kar topu savaşı yaptı.
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Onları izleyen evlatlarının da kar sevinci yaşadığı anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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