“Köye Yaratıklar İndi” İddiasıyla Paylaşılan Görüntülere Mirgün Cabas Açıklık Getirdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeklik payını artık daha da sorgular olduk. Çünkü yapay zeka hayatımıza girdi. Öylesine gerçekçi içerikler üretiliyor ki dilimiz tutuluyor. Şimdiyse yapay zeka bir yana, sık sık yapılan bir paylaşım örneğiyle karşınızdayız. Yok uzaylılar indi, yok yaratıklar kayda alındı, yok kıyamet alemetleri gözlemlendi şeklinde görselleri sizler de görmüşsünüzdür.
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Gazeteci Mirgün Cabas da bu videolardan birine açıklık getirmek için yaptığı araştırmayı paylaştı.
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“Köye saldıran insan benzeri varlıklar” notuyla viral olan videonun aslında yabancı bir içerik sayfasına ait olan kurgu bir video olduğunu dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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