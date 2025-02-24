“Köye Yaratıklar İndi” İddiasıyla Paylaşılan Görüntülere Mirgün Cabas Açıklık Getirdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeklik payını artık daha da sorgular olduk. Çünkü yapay zeka hayatımıza girdi. Öylesine gerçekçi içerikler üretiliyor ki dilimiz tutuluyor. Şimdiyse yapay zeka bir yana, sık sık yapılan bir paylaşım örneğiyle karşınızdayız. Yok uzaylılar indi, yok yaratıklar kayda alındı, yok kıyamet alemetleri gözlemlendi şeklinde görselleri sizler de görmüşsünüzdür.