Kardan Adamı Eriyince Onu Özleyeceğini Söyleyen Tatlı Kız Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Kış ayları gelince çocuklar kar yağsın diye gün sayıyor. Sokaklar, parklar beyaza bürününce ise adeta dünyalar onların oluyor. Okulların tatil olması, arkadaşlarıyla kar topu oynamaları ve kardan adam yapmaları keyifli anlara vesile oluyor. Şimdiyse dünyalar tatlısı bir kızın kardan adamı için gözyaşı döktüğü anlarla karşınızdayız.