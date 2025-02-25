Kardan Adamı Eriyince Onu Özleyeceğini Söyleyen Tatlı Kız Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Kış ayları gelince çocuklar kar yağsın diye gün sayıyor. Sokaklar, parklar beyaza bürününce ise adeta dünyalar onların oluyor. Okulların tatil olması, arkadaşlarıyla kar topu oynamaları ve kardan adam yapmaları keyifli anlara vesile oluyor. Şimdiyse dünyalar tatlısı bir kızın kardan adamı için gözyaşı döktüğü anlarla karşınızdayız.
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Tatlı kız, kardan adam yaptıktan sonra onun eriyeceği gerçeğiyle yüzleşince gözyaşlarını tutamamıştı.
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Kardan adamını özleyeceği için üzülen tatlı kız duygularına bizleri de ortak etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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