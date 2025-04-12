İş Yerinde Yaşadığı Mobbingi ChatGPT ile Farkına Vardı ve İstifa Sürecini Paylaştı

@meliyle adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, ChatGPT sayesinde iş yerinde yaşadığı mobbingi nasıl fark ettiğini anlattı. Genç kadın, süreç boyunca manipüle olduğunu dile getirerek mobbingi farkında olmadığını söylemişti. Aylar boyu ruh halini etkileyen sıkıntıları objektif yorum alabilmek için ChatGPT’ye anlatmaya karar verince ise mobbing yaşadığını anlamıştı. Zor olsa da istifa kararı veren kadın o anları paylaşmasıyla viral oldu.