İş Yerinde Yaşadığı Mobbingi ChatGPT ile Farkına Vardı ve İstifa Sürecini Paylaştı

@meliyle adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, ChatGPT sayesinde iş yerinde yaşadığı mobbingi nasıl fark ettiğini anlattı. Genç kadın, süreç boyunca manipüle olduğunu dile getirerek mobbingi farkında olmadığını söylemişti. Aylar boyu ruh halini etkileyen sıkıntıları objektif yorum alabilmek için ChatGPT’ye anlatmaya karar verince ise mobbing yaşadığını anlamıştı. Zor olsa da istifa kararı veren kadın o anları paylaşmasıyla viral oldu.
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Profesyonel manipüle ve beraberinde de mobbing.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ChatGPT'yi dertleşme aracı olarak kullanabilirsiniz. Nitekim çok iyi dert dinliyor çözüm yolu da gösteriyor fakat yapay zeka hakkınızda girilen her bilgiyi t... Devamını Gör