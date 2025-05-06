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Beşiğinde Canı Sıkılınca Ailenin Tüm Üyelerini Kibarca Yanına Çağıran Bebeğin Tatlı Anonsları

Beşiğinde Canı Sıkılınca Ailenin Tüm Üyelerini Kibarca Yanına Çağıran Bebeğin Tatlı Anonsları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 12:29

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@handearican adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, dünyalar tatlısı kızının bir videosuyla viral oldu. Tatlı bebek, beşiğinde sıkılmış ve ağlayıp bağırarak ailesine seslenmek yerine kibar bir yöntem denemeyi seçmişti. Büyümüş de küçülmüş dedirten tatlı kızın güzel ve net Türkçesi övgüleri toplarken, o anlar içimizi ısıttı. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Bebişin sakin tavrı kimseden yanıt alamasa da sürmüştü.

Bebişin sakin tavrı kimseden yanıt alamasa da sürmüştü.

Yanına gelmediklerinde kendince ürettiği sebepler de tebessüm ettirdi. O mesajın ilgili yere iletildiğine zaten emindi. Annesinin, babasının ya da ablasının yanına geleceğini biliyordu.

Beğeniler ve yorumlar yağan video sosyal medyada başka hesaplardan da paylaşılarak popüler hale geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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