Beşiğinde Canı Sıkılınca Ailenin Tüm Üyelerini Kibarca Yanına Çağıran Bebeğin Tatlı Anonsları

@handearican adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, dünyalar tatlısı kızının bir videosuyla viral oldu. Tatlı bebek, beşiğinde sıkılmış ve ağlayıp bağırarak ailesine seslenmek yerine kibar bir yöntem denemeyi seçmişti. Büyümüş de küçülmüş dedirten tatlı kızın güzel ve net Türkçesi övgüleri toplarken, o anlar içimizi ısıttı. Gelin birlikte izleyelim!