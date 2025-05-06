Amerika’da Yaşayan Bir Türk 100 Birim ile Marketten Neler Alabildiğini Gösterdi: “Dur Artık!”

Amerika’da yaşayan bir Türk @anilardcc adlı Instagram hesabından orada sürdürdüğü hayatına dair içerikler paylaşıyor. Türk takipçilerinin Amerika’da yaşam ile ilgili merak ettiği soruları da yanıtlıyor. Şimdiyse bir takipçisinin isteği doğrultusunda 100 birim ile marketten neler alınabildiğini gösterdi. Market arabası dolup taşmıştı. Gelin neler almış birlikte bakalım!