Amerika’da Yaşayan Bir Türk 100 Birim ile Marketten Neler Alabildiğini Gösterdi: “Dur Artık!”

Amerika’da yaşayan bir Türk @anilardcc adlı Instagram hesabından orada sürdürdüğü hayatına dair içerikler paylaşıyor. Türk takipçilerinin Amerika’da yaşam ile ilgili merak ettiği soruları da yanıtlıyor. Şimdiyse bir takipçisinin isteği doğrultusunda 100 birim ile marketten neler alınabildiğini gösterdi. Market arabası dolup taşmıştı. Gelin neler almış birlikte bakalım!
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Tüm bu alışveriş toplamda 102 dolar tutmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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