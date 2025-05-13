Metrobüs Kazasında 1 Kişi Ölmüş, 57 Kişi Yaralanmıştı: Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen ölümlü metrobüs kazasında sürücü Şaban Ş., tutuklanmıştı. Şaban Ş'nin ifadesinde, “Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım' dediği görüldü.
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Şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
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Tutuklanan şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin de yaralandığını söyleyen metrobüs şoförü Şaban Ş. ifadesinde şunları söyledi:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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