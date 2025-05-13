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Metrobüs Kazasında 1 Kişi Ölmüş, 57 Kişi Yaralanmıştı: Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı

Metrobüs Kazasında 1 Kişi Ölmüş, 57 Kişi Yaralanmıştı: Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 20:14

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen ölümlü metrobüs kazasında sürücü Şaban Ş., tutuklanmıştı. Şaban Ş'nin ifadesinde, “Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım' dediği görüldü.

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Şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 10 Mayıs günü iki metrobüs çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü tutuklandı.

Tutuklanan şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin de yaralandığını söyleyen metrobüs şoförü Şaban Ş. ifadesinde şunları söyledi:

Tutuklanan şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin de yaralandığını söyleyen metrobüs şoförü Şaban Ş. ifadesinde şunları söyledi:

'12.57'de görece başladım. İlk seferini TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim. Sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı'na gelirken kontrollü inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım. Ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım ancak yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazayı en hafif şekilde atlatmak için yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak önümdeki metrobüse çarptım. Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım.'

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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