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İstanbullulara Kötü Haber: Konutlarda ve İş Yerlerinde Kullanılan Suya Yüzde 10 Zam Geldi

İstanbullulara Kötü Haber: Konutlarda ve İş Yerlerinde Kullanılan Suya Yüzde 10 Zam Geldi

Zam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 21:29

İstanbul'da konutlarda ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 zam geldi. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 42, 37 liradan 46,62 liraya çıktı. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

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Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, su tarifelerinde artış kararı aldı.

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, su tarifelerinde artış kararı aldı.

İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı.

İstanbulluların yüzde 85’inin kullandığı 0-15 metreküp arası birinci kademede su birim fiyatı 42.37 TL’den 46.62 TL’ye çıktı.

1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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