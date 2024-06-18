Birbirinden Komik 'House of the Dragon' Paylaşımlarıyla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik 'House of the Dragon' Paylaşımlarıyla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
HBO'nun sevilen dizisi 'House of the Dragon', ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. Dizinin ilk bölümü bu hafta yayına girdi. Yeni sezonu heyecanla bekleyen hayranlar X aleminde paylaştıkları tweetlerle ya sövdü ya da sevdi. Bazıları goygoyunu yaptı. Gelin bu içerikte o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.
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Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini konu alan House of the Dragon'un ikinci sezonundan ilk bölüm bu hafta yayınlandı.
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Dizinin ilk sezonunda Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreç ekranlara gelmişti. Targaryenlerin Demir Taht üzerindeki egemenliğini korumak için verdiği mücadele izleyenler tarafından heyecanla takip edilmişti. İkinci sezonda ise dizinin kahramanları zor bir savaşın eşiğinde.
Siyahlar ile Yeşiller'in mücadelesi daha şimdiden ikinci sezona damgasını vuracak gibi duruyor. İzleyicilerin yorumlarına bakılırsa ilk bölümü beğenenler de var gömenler de...
Tabii goygoyunu yapanlar da çok var. Gelin hemen House of the Dragon'un yeni sezonunun başlamasıyla birlikte X aleminde hangi tweetler atılıyor, hep birlikte bakalım.
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