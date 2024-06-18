Birbirinden Komik 'House of the Dragon' Paylaşımlarıyla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

HBO'nun sevilen dizisi 'House of the Dragon', ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. Dizinin ilk bölümü bu hafta yayına girdi. Yeni sezonu heyecanla bekleyen hayranlar X aleminde paylaştıkları tweetlerle ya sövdü ya da sevdi. Bazıları goygoyunu yaptı. Gelin bu içerikte o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.