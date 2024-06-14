Mösyö Taha'nın Rhaenyra Targaryen Oyuncusuyla Paylaşımı Görenleri Çok Fena Kıskandırdı!
Mösyö Taha'nın Rhaenyra Targaryen Oyuncusuyla Paylaşımı Görenleri Çok Fena Kıskandırdı!
Mösyö Taha'nın Rhaenyra Targaryen rolünü canlandıran oyuncu Emma D'Arcy ile paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarından birbirinden ilginç yorumlar aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Mösyö Taha'yı biz hepimiz Harry Potter hayranlığıyla tanıyoruz ama yaptığı bir Instagram paylaşımından görüyoruz ki kendisi aynı zamanda George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan 'House of the Dragon' dizisinin de hayranı...
'House of the Dragon' dizisinde Rhaenyra Targaryen rolünü canlandıran oyuncu Emma D'Arcy ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rhaenyra Targaryen paylaşımını görenler Mösyö Taha'ya birbirinden ilginç ve komik yorumlar yaptı. Dahası görenler aşırı kıskandı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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