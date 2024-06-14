Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Mösyö Taha'nın Rhaenyra Targaryen Oyuncusuyla Paylaşımı Görenleri Çok Fena Kıskandırdı!

Mösyö Taha'nın Rhaenyra Targaryen Oyuncusuyla Paylaşımı Görenleri Çok Fena Kıskandırdı!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 12:17

Mösyö Taha'nın Rhaenyra Targaryen rolünü canlandıran oyuncu Emma D'Arcy ile paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarından birbirinden ilginç yorumlar aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mösyö Taha'yı biz hepimiz Harry Potter hayranlığıyla tanıyoruz ama yaptığı bir Instagram paylaşımından görüyoruz ki kendisi aynı zamanda George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan 'House of the Dragon' dizisinin de hayranı...

Mösyö Taha'yı biz hepimiz Harry Potter hayranlığıyla tanıyoruz ama yaptığı bir Instagram paylaşımından görüyoruz ki kendisi aynı zamanda George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan 'House of the Dragon' dizisinin de hayranı...

'House of the Dragon' dizisinde Rhaenyra Targaryen rolünü canlandıran oyuncu Emma D'Arcy ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

'House of the Dragon' dizisinde Rhaenyra Targaryen rolünü canlandıran oyuncu Emma D'Arcy ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rhaenyra Targaryen paylaşımını görenler Mösyö Taha'ya birbirinden ilginç ve komik yorumlar yaptı. Dahası görenler aşırı kıskandı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın