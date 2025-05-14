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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 23:46

Haftanın en fena dövmesinden en havalı saç stiline... Bu haftanın göz kanatan tasarımları ile hayatı sorgulamaya hazır olun! Az sonra görecekleriniz karşısında 'Bu benim nasıl aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yaptınız?' da diyebilirsiniz! 

Haftanın Reddit'ten derlenen 13 tasarım içeriği arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, göz kanatan tasarımlar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Rönesans tablosu gibi...

1. Rönesans tablosu gibi...

İşte karşınızda ülkemizde düğün fotoğrafçılığının geldiği zirveyi aratmayan sanatsal bir çalışma!

2. Çocuklarınıza akrabalarınızı tanıtmak için kullanacağınız o oyuncak!

2. Çocuklarınıza akrabalarınızı tanıtmak için kullanacağınız o oyuncak!

Neyse ki ulvi bir amaç uğruna tasarlandığı belli...

3. "İşte kuzu kuzu geldim"

3. "İşte kuzu kuzu geldim"

'...Dilediğince kapandım dizlerine' Tarkan şarkısından esinlenerek tasarlan bu harika koltuk, Mimar Selim Beyin nasıl aklına gelmedi acaba?

4. Ev dekorasyonu ince çizgimiz!

4. Ev dekorasyonu ince çizgimiz!

Bu harika kurbağa bibloya 35 dolar verir miydiniz peki?

5. Henüz saçınızı böyle kestirmediyseniz, kedimi seviyorum demeyin! 👇

İşte gerçek kedi sevgisine bir örnek daha: "Kediye bir şey olursa seni boşarım!"

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6. Hayaller, hayatlar...

6. Hayaller, hayatlar...

Fazla söze gerek yok; dövmecinizle iyi geçinin!

7. Dövme demişken...

7. Dövme demişken...

Sanatçı burada ne anlatmak istedi bilen var mı?

8. Kemerleri bağlayın uçuyoruz!

8. Kemerleri bağlayın uçuyoruz!

Gördüğünüz gibi seyahat kombininizi tamamlayacak çantayı bulduk.

9. Hayallerimizdeki kahraman: "Metro Polis"

9. Hayallerimizdeki kahraman: "Metro Polis"

Arabalar filminden fırlamış gibi...

10. Dövüş sanatları bu olsa gerek: "Muş'ta Son Akşam Yemeği"

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11. Cadılar Bayramı konseptiniz: Hamam böceği kostümü

11. Cadılar Bayramı konseptiniz: Hamam böceği kostümü

Sizce de kostüm fazla iğrenç görünmüyor mu? Kostümün içinde ne kadar kaldı acaba, biz görmeye bile katlanamıyorken...

12. Hamam böceği kostümünün sahibi uçakta!

12. Hamam böceği kostümünün sahibi uçakta!

Hamam böceği kostümlü abi ile aynı kişi olduklarına yemin bile edebiliriz... Ama ispatlayamayız, değil mi?

13. Neyse ki kostümün içindekini bulduk!

13. Neyse ki kostümün içindekini bulduk!

Şimdi yorum sırası sizde! Favori tasarımınız hangisi?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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