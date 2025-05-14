Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Haftanın en fena dövmesinden en havalı saç stiline... Bu haftanın göz kanatan tasarımları ile hayatı sorgulamaya hazır olun! Az sonra görecekleriniz karşısında 'Bu benim nasıl aklıma gelmedi?' de diyebilirsiniz, 'Bunu neden yaptınız?' da diyebilirsiniz!
Haftanın Reddit'ten derlenen 13 tasarım içeriği arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, göz kanatan tasarımlar...
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1. Rönesans tablosu gibi...
2. Çocuklarınıza akrabalarınızı tanıtmak için kullanacağınız o oyuncak!
3. "İşte kuzu kuzu geldim"
4. Ev dekorasyonu ince çizgimiz!
5. Henüz saçınızı böyle kestirmediyseniz, kedimi seviyorum demeyin! 👇
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6. Hayaller, hayatlar...
7. Dövme demişken...
8. Kemerleri bağlayın uçuyoruz!
9. Hayallerimizdeki kahraman: "Metro Polis"
10. Dövüş sanatları bu olsa gerek: "Muş'ta Son Akşam Yemeği"
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11. Cadılar Bayramı konseptiniz: Hamam böceği kostümü
12. Hamam böceği kostümünün sahibi uçakta!
13. Neyse ki kostümün içindekini bulduk!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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