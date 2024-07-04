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Balık Burçlarının Ne Yapmak İstediğine Anlam Veremediğini Dile Getiren Kişi Tartışma Yarattı

Balık Burçlarının Ne Yapmak İstediğine Anlam Veremediğini Dile Getiren Kişi Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 18:45

Geçtiğimiz günlerde bir kişi, balık burçlarına anlam veremediğini dile getirdiği bir gönderi paylaşarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Balık burçları ise birbirinden farklı yorum yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde bir kişi, balık burçlarına anlam veremediğini dile getirdiği bir gönderi paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kişi, balık burçlarına anlam veremediğini dile getirdiği bir gönderi paylaştı.
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Balık burçları seri üzgün... Birçok kullanıcı ise bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Balık burçları seri üzgün... Birçok kullanıcı ise bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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