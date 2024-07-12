Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisine Yaptığı Şeyleri Görünce Hiç Sevilmediğini Fark Eden Kadın
Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisine Yaptığı Şeyleri Görünce Hiç Sevilmediğini Fark Eden Kadın
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, eski sevgilisini stalkladıktan sonra gördüğü şeyler karşısında nasıl şoka girdiğini anlattı. Hiç sevilmediğini fark eden kadının isyanı ise yürekleri dağladı.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, eski sevgilisini stalkladıktan sonra gördüğü şeyler karşısında nasıl şoka girdiğini şu şekilde anlattı.
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'Hiç sevilmemişim' diyerek yürekleri dağlayan kullanıcıya ise yorumlar gecikmedi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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