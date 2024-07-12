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Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisine Yaptığı Şeyleri Görünce Hiç Sevilmediğini Fark Eden Kadın

Eski Sevgilisinin Yeni Sevgilisine Yaptığı Şeyleri Görünce Hiç Sevilmediğini Fark Eden Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 14:48

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, eski sevgilisini stalkladıktan sonra gördüğü şeyler karşısında nasıl şoka girdiğini anlattı. Hiç sevilmediğini fark eden kadının isyanı ise yürekleri dağladı.

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, eski sevgilisini stalkladıktan sonra gördüğü şeyler karşısında nasıl şoka girdiğini şu şekilde anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, eski sevgilisini stalkladıktan sonra gördüğü şeyler karşısında nasıl şoka girdiğini şu şekilde anlattı.
twitter.com

'Hiç sevilmemişim' diyerek yürekleri dağlayan kullanıcıya ise yorumlar gecikmedi.

'Hiç sevilmemişim' diyerek yürekleri dağlayan kullanıcıya ise yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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