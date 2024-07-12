Yılbaşını Beraber Geçirdiğiniz Kişilerin Hayatımızdan Çıkabileceğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı!
Yılbaşını Beraber Geçirdiğiniz Kişilerin Hayatımızdan Çıkabileceğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı!
Bir Twitter (X) kullanıcısı, yılbaşına beraber girdiğimiz kişilerin ilerleyen süreçlerde hayatımızdan çıkabileceğini dile getirdi. Bunu gören kullanıcılar ise 'Yılbaşı lanetini' tekrardan gündeme getirdi.
Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter (X) kullanıcısı, yılbaşına beraber girdiğimiz kişilerin ilerleyen süreçlerde hayatımızdan çıkabileceğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki gerçekten öyle mi? Yıl başının laneti var mı?
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın