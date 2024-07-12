Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yılbaşını Beraber Geçirdiğiniz Kişilerin Hayatımızdan Çıkabileceğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı!

Yılbaşını Beraber Geçirdiğiniz Kişilerin Hayatımızdan Çıkabileceğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 12:57

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yılbaşına beraber girdiğimiz kişilerin ilerleyen süreçlerde hayatımızdan çıkabileceğini dile getirdi. Bunu gören kullanıcılar ise 'Yılbaşı lanetini' tekrardan gündeme getirdi.

Detaylar...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yılbaşına beraber girdiğimiz kişilerin ilerleyen süreçlerde hayatımızdan çıkabileceğini dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yılbaşına beraber girdiğimiz kişilerin ilerleyen süreçlerde hayatımızdan çıkabileceğini dile getirdi.
twitter.com

Peki gerçekten öyle mi? Yıl başının laneti var mı?

Peki gerçekten öyle mi? Yıl başının laneti var mı?

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın