Yılbaşını Beraber Geçirdiğiniz Kişilerin Hayatımızdan Çıkabileceğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı!

Bir Twitter (X) kullanıcısı, yılbaşına beraber girdiğimiz kişilerin ilerleyen süreçlerde hayatımızdan çıkabileceğini dile getirdi. Bunu gören kullanıcılar ise 'Yılbaşı lanetini' tekrardan gündeme getirdi.

Detaylar...👇