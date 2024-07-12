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Kocasının Sürekli Olarak Telefonuyla İlgilendiği İçin Aldattığını Düşünen Kadından İlginç Açıklamalar

Kocasının Sürekli Olarak Telefonuyla İlgilendiği İçin Aldattığını Düşünen Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 16:32

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının son derece 'sinsi' olduğunu ve telefonuna adeta yapışık bir şekilde yaşadığını dile getirdi. Kocasından telefonunu istediğinde bir şeyleri silip o şekilde verdiğini dile getiren kadın aldatıldığını düşündüğünü söylüyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Aldatılmak bir ilişkide başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki sadakat üzerine kurulmayan ilişkiler ilerleyen dönemlerde parçalanmaya mahkum.

Aldatılmak bir ilişkide başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki sadakat üzerine kurulmayan ilişkiler ilerleyen dönemlerde parçalanmaya mahkum.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının son derece 'sinsi' olduğunu ve telefonuna adeta yapışık bir şekilde yaşadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının son derece 'sinsi' olduğunu ve telefonuna adeta yapışık bir şekilde yaşadığını dile getirdi.

Üstüne üstlük telefonu istediğinde ise mesajları sildikten sonra verdiğini de dile getiriyor.

Üstüne üstlük telefonu istediğinde ise mesajları sildikten sonra verdiğini de dile getiriyor.

"Eğer onun bulunduğu odaya girersem, telefonunda her ne yapıyorsa kapatıp ana ekrana dönüyor."

"Eğer onun bulunduğu odaya girersem, telefonunda her ne yapıyorsa kapatıp ana ekrana dönüyor."

"Benimkinin şarjı biterse, onunkini kullanmak istiyorum ve paniğe kapılıp WhatsApp mesajlarını siliyor. Sonra da bir an önce telefonunu geri almak için başıma üşüşüyor."

"Benimkinin şarjı biterse, onunkini kullanmak istiyorum ve paniğe kapılıp WhatsApp mesajlarını siliyor. Sonra da bir an önce telefonunu geri almak için başıma üşüşüyor."
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"Bir gün akşam bahçede oturuyorduk. Bayağı bir alkollüydü ve biriyle konuşuyordu. Bir sonraki gün sorduğumda ise hatırlamadığını söyledi."

"Bir gün akşam bahçede oturuyorduk. Bayağı bir alkollüydü ve biriyle konuşuyordu. Bir sonraki gün sorduğumda ise hatırlamadığını söyledi."

"Dün gece uyandım ve saat 1.45'te hala aşağıda telefonda biriyle konuşuyordu. Burada bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünmeye başladım."

"Dün gece uyandım ve saat 1.45'te hala aşağıda telefonda biriyle konuşuyordu. Burada bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünmeye başladım."

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garibann

eeeee

Emel

Sadece düşünmeye mi başladın? Yazık kıyamam yaaa kabullenmek zor geliyor 🥹

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