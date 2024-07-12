Kocasının Sürekli Olarak Telefonuyla İlgilendiği İçin Aldattığını Düşünen Kadından İlginç Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının son derece 'sinsi' olduğunu ve telefonuna adeta yapışık bir şekilde yaşadığını dile getirdi. Kocasından telefonunu istediğinde bir şeyleri silip o şekilde verdiğini dile getiren kadın aldatıldığını düşündüğünü söylüyor.