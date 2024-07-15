Tüm Vücudunu Dövme ve Dolgularla Kaplatmak İsteyen Anne, Kendisine Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü
Tüm Vücudunu Dövme ve Dolgularla Kaplatmak İsteyen Anne, Kendisine Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/292...
Sarah Sinclair isimli 28 yaşındaki bir anne, geçtiğimiz günlerde kendisine 'sahte' yorumu yapan kullanıcıya ateş püskürdü. 'Yemin ederim ki gerçeğim' diyen kadının yüzünden birçok dövme varken dudağında da 15 ml dolgu var.
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Sizleri Sarah Sinclair isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, sizlerin de takdir edeceği gibi tam anlamıyla bir dövme tutkunu desek abartmayız.
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28 yaşındaki tek çocuk annesi Sarah, geçtiğimiz günlerde kendisine yazılan bir yoruma açtı ağzını yumdu gözünü!
'Gerçek hayatta bu şekilde gözükmüyor arkadaşlar, filtre var' yorumuna 'Yemin ederim ki bu benim gerçek halim' diyen kadın 'Şeytani görünüyorsun' yorumlarına da adeta ateş püskürüyor.
"Ben tamamen gerçeğim"
"Bana negatif yorum atan insanlar, hayatlarında da negatifler"
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Abla kusura bakmasın ama hakikaten şeytanın yeryüzündeki temsilcisi, adeta bir iblis, bir cinniya. Bir insan kendine neden bunu yapar kendini neden şeytana b... Devamını Gör
bu ne la ben bugece uyumayacam uyuyamam zatenki tövbe