Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tüm Vücudunu Dövme ve Dolgularla Kaplatmak İsteyen Anne, Kendisine Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü

Tüm Vücudunu Dövme ve Dolgularla Kaplatmak İsteyen Anne, Kendisine Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:16

Sarah Sinclair isimli 28 yaşındaki bir anne, geçtiğimiz günlerde kendisine 'sahte' yorumu yapan kullanıcıya ateş püskürdü. 'Yemin ederim ki gerçeğim' diyen kadının yüzünden birçok dövme varken dudağında da 15 ml dolgu var.

Detaylar içeriğin devamında.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/292...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizleri Sarah Sinclair isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, sizlerin de takdir edeceği gibi tam anlamıyla bir dövme tutkunu desek abartmayız.

Sizleri Sarah Sinclair isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, sizlerin de takdir edeceği gibi tam anlamıyla bir dövme tutkunu desek abartmayız.

28 yaşındaki tek çocuk annesi Sarah, geçtiğimiz günlerde kendisine yazılan bir yoruma açtı ağzını yumdu gözünü!

28 yaşındaki tek çocuk annesi Sarah, geçtiğimiz günlerde kendisine yazılan bir yoruma açtı ağzını yumdu gözünü!

'Gerçek hayatta bu şekilde gözükmüyor arkadaşlar, filtre var' yorumuna 'Yemin ederim ki bu benim gerçek halim' diyen kadın 'Şeytani görünüyorsun' yorumlarına da adeta ateş püskürüyor.

'Gerçek hayatta bu şekilde gözükmüyor arkadaşlar, filtre var' yorumuna 'Yemin ederim ki bu benim gerçek halim' diyen kadın 'Şeytani görünüyorsun' yorumlarına da adeta ateş püskürüyor.

"Ben tamamen gerçeğim"

"Ben tamamen gerçeğim"

Dudaklarında da 15 ml dolgu olduğunu söylüyor Sarah. Yüzünde 'cinsiyet' ve 'aşk' ile alakalı bazı semboller olan dövmelere de sahip.

"Bana negatif yorum atan insanlar, hayatlarında da negatifler"

"Bana negatif yorum atan insanlar, hayatlarında da negatifler"

İlerideki amacının tüm vücudunu dövmeyle kaplatmak olduğunu dile getiren Sarah hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Citizen Cane

Abla kusura bakmasın ama hakikaten şeytanın yeryüzündeki temsilcisi, adeta bir iblis, bir cinniya. Bir insan kendine neden bunu yapar kendini neden şeytana b... Devamını Gör

dünya

bu ne la ben bugece uyumayacam uyuyamam zatenki tövbe