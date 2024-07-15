Bardağın İçine Düşerek Boğulma Tehlikesi Yaşayan Kuşunu Tiye Alarak Paylaşan Selin Yağcıoğlu Tepki Çekti
Bardağın İçine Düşerek Boğulma Tehlikesi Yaşayan Kuşunu Tiye Alarak Paylaşan Selin Yağcıoğlu Tepki Çekti
Genel olarak özel hayatıyla konuşulan influencer Selin Yağcıoğlu, sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz saatlerde suya yanlışlıkla düşen kuşunu tiye alarak paylaşan Yağcıoğlu, birçok kişiden tepki aldı. Akabinde açıklama yapan influencer'a tepkiler gecikmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genel olarak özel hayatıyla konuşulan Selin Yağcıoğlu, sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanan isimlerden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berk Atan ile olan kısa soluklu birlikteliği sonrası iş insanı Allan Hakko ile gündeme gelen Selin Yağcıoğlu, bu sefer de başka bir konuyla gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz saatlerde bardağa düşen kuşunu paylaşarak 'Benim hiç panik olmayışım peki' diyerek gülen Selin Yağcıoğlu sosyal medyada tepki çekti.
'Influencer' kimliğiyle de bilinen Yağcıoğlu'nun tepkiler üzerine bu şekilde bir açıklama yapması, üstelik 'kal geldiği halde' o anı fotoğraflaması ise bi' hayli ilginç karşılandı.
Neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan zavallı kuşa gelen tepkiler sonrası ise X'te (Twitter) viral olan Yağcıoğlu 'insanların kötü niyetli olduğunu' dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Kuşu kurutup kafese koyduk' diyerek süreci detaylarıyla anlatan Selin Yağcıoğlu'nun açıklamasını isterseniz hep beraber izleyelim.👇
👇
Şimdi de diğer kullanıcılardan gelen birkaç yoruma beraber bakalım:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın