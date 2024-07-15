Bardağın İçine Düşerek Boğulma Tehlikesi Yaşayan Kuşunu Tiye Alarak Paylaşan Selin Yağcıoğlu Tepki Çekti

Genel olarak özel hayatıyla konuşulan influencer Selin Yağcıoğlu, sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz saatlerde suya yanlışlıkla düşen kuşunu tiye alarak paylaşan Yağcıoğlu, birçok kişiden tepki aldı. Akabinde açıklama yapan influencer'a tepkiler gecikmedi!