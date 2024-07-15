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Bardağın İçine Düşerek Boğulma Tehlikesi Yaşayan Kuşunu Tiye Alarak Paylaşan Selin Yağcıoğlu Tepki Çekti

Bardağın İçine Düşerek Boğulma Tehlikesi Yaşayan Kuşunu Tiye Alarak Paylaşan Selin Yağcıoğlu Tepki Çekti

Boğulma Influencer
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 19:28

Genel olarak özel hayatıyla konuşulan influencer Selin Yağcıoğlu, sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz saatlerde suya yanlışlıkla düşen kuşunu tiye alarak paylaşan Yağcıoğlu, birçok kişiden tepki aldı. Akabinde açıklama yapan influencer'a tepkiler gecikmedi!

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Genel olarak özel hayatıyla konuşulan Selin Yağcıoğlu, sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanan isimlerden bir tanesi.

Genel olarak özel hayatıyla konuşulan Selin Yağcıoğlu, sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanan isimlerden bir tanesi.

Berk Atan ile olan kısa soluklu birlikteliği sonrası iş insanı Allan Hakko ile gündeme gelen Selin Yağcıoğlu, bu sefer de başka bir konuyla gündeme bomba gibi düştü.

Berk Atan ile olan kısa soluklu birlikteliği sonrası iş insanı Allan Hakko ile gündeme gelen Selin Yağcıoğlu, bu sefer de başka bir konuyla gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz saatlerde bardağa düşen kuşunu paylaşarak 'Benim hiç panik olmayışım peki' diyerek gülen Selin Yağcıoğlu sosyal medyada tepki çekti.

Geçtiğimiz saatlerde bardağa düşen kuşunu paylaşarak 'Benim hiç panik olmayışım peki' diyerek gülen Selin Yağcıoğlu sosyal medyada tepki çekti.

'Influencer' kimliğiyle de bilinen Yağcıoğlu'nun tepkiler üzerine bu şekilde bir açıklama yapması, üstelik 'kal geldiği halde' o anı fotoğraflaması ise bi' hayli ilginç karşılandı.

'Influencer' kimliğiyle de bilinen Yağcıoğlu'nun tepkiler üzerine bu şekilde bir açıklama yapması, üstelik 'kal geldiği halde' o anı fotoğraflaması ise bi' hayli ilginç karşılandı.

Neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan zavallı kuşa gelen tepkiler sonrası ise X'te (Twitter) viral olan Yağcıoğlu 'insanların kötü niyetli olduğunu' dile getirdi.

Neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan zavallı kuşa gelen tepkiler sonrası ise X'te (Twitter) viral olan Yağcıoğlu 'insanların kötü niyetli olduğunu' dile getirdi.
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'Kuşu kurutup kafese koyduk' diyerek süreci detaylarıyla anlatan Selin Yağcıoğlu'nun açıklamasını isterseniz hep beraber izleyelim.👇

'Kuşu kurutup kafese koyduk' diyerek süreci detaylarıyla anlatan Selin Yağcıoğlu'nun açıklamasını isterseniz hep beraber izleyelim.👇

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Şimdi de diğer kullanıcılardan gelen birkaç yoruma beraber bakalım:

Şimdi de diğer kullanıcılardan gelen birkaç yoruma beraber bakalım:
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