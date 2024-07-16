Gönüllerde Taht Kurmuştu: Melissa Vargas, Kanarya Sarısına Boyattığı Yeni Saçlarıyla Çok Konuşuldu!

Filenin Sultanları olarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan voleybol takımında yer alan Melissa Vargas, son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Başarılı voleybolcu bu sefer de 'kanarya sarısı'na boyattığı yeni saçlarıyla epey bi' konuşuldu!

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