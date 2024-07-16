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Gönüllerde Taht Kurmuştu: Melissa Vargas, Kanarya Sarısına Boyattığı Yeni Saçlarıyla Çok Konuşuldu!

Gönüllerde Taht Kurmuştu: Melissa Vargas, Kanarya Sarısına Boyattığı Yeni Saçlarıyla Çok Konuşuldu!

Filenin Sultanları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 20:45

Filenin Sultanları olarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan voleybol takımında yer alan Melissa Vargas, son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Başarılı voleybolcu bu sefer de 'kanarya sarısı'na boyattığı yeni saçlarıyla epey bi' konuşuldu!

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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, ilk çıktığı maçlardan bu yana tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, ilk çıktığı maçlardan bu yana tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

24 yaşındaki başarılı voleybolcu Vargas, sık sık tarz değişikliğiyle de gündeme gelerek adından sıkça söz ettiriyor.

24 yaşındaki başarılı voleybolcu Vargas, sık sık tarz değişikliğiyle de gündeme gelerek adından sıkça söz ettiriyor.

Melissa Vargas, bu sefer de saçlarını boyatmaya karar verdi. Birçok kişi bu yeni tarzı Vargas'a pek bi' yakıştırdı.

Melissa Vargas, bu sefer de saçlarını boyatmaya karar verdi. Birçok kişi bu yeni tarzı Vargas'a pek bi' yakıştırdı.

Gelin diğer kullanıcılar bu yeni tarz hakkında ne düşünüyor? Buyrun beraber bakalım👇

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