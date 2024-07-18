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İç Acıtan Flört Yeteneklerini Anlatarak 'Victor Hugo Gel de Sefil Gör' Dedirten Kişiler

İç Acıtan Flört Yeteneklerini Anlatarak 'Victor Hugo Gel de Sefil Gör' Dedirten Kişiler

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 17:42

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Flört yetenekleriniz ne durumda?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Gelen cevaplar ise 'Victor Hugo gel de sefil gör' dedirtecek cinsten!

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Birçoğumuz flört döneminde zaman zaman nabza göre şerbet davranabiliyoruz. Bu nedenle de farklı ilişki dinamikleri inşa edebiliyoruz.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Flört yetenekleriniz ne durumda?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Flört yetenekleriniz ne durumda?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!
twitter.com

Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de boğazımızda büyük bir yumru hissetmemize sebep oldu...

Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de boğazımızda büyük bir yumru hissetmemize sebep oldu...

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?

Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?
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Ahmet

iyi insanlar ağlarmış