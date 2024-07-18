İç Acıtan Flört Yeteneklerini Anlatarak 'Victor Hugo Gel de Sefil Gör' Dedirten Kişiler
İç Acıtan Flört Yeteneklerini Anlatarak 'Victor Hugo Gel de Sefil Gör' Dedirten Kişiler
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Birçoğumuz flört döneminde zaman zaman nabza göre şerbet davranabiliyoruz. Bu nedenle de farklı ilişki dinamikleri inşa edebiliyoruz.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Flört yetenekleriniz ne durumda?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!
Gelen cevaplar ise hem güldürdü hem de boğazımızda büyük bir yumru hissetmemize sebep oldu...
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Sizin flört yetenekleriniz ne durumda?
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iyi insanlar ağlarmış