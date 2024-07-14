Yaptırdıkları Utanç Verici Dövmelerle Sanata Olan Bakış Açımızı Kökten Değiştiren İlginç İnsanlar
Yaptırdıkları Utanç Verici Dövmelerle Sanata Olan Bakış Açımızı Kökten Değiştiren İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Günümüzde birçok kişi dövme yaptırmak istiyor. 'Hangi dövmeyi yaptırsam?' diye kara kara düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz dövmeler 'Hangi dövmeyi yaptırmasam?' sorusuna cevap niteliğinde olacak.
Buyrun beraber bakalım👇
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1. İsterseniz ilk olarak bu 'sanatsal' çalışmayla başlayalım...
2. Bir dövmecinin verdiği ilan...
3. Ne olursa olun kolumda böyle bir dövme istemezdim ben.
4. Benim kabuslar:
5. Gözlerim kamaştı.
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6. 'Çok yanlış anladım...'
7. Sebebi neydi ki?
8. 'Tatsız bir çalışma olmuş!'
9. Kaç defa dedik şu siteye ayak atmayın diye...
10. Çok anlamlı (!)
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11. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?
12. Tupac Shakur görmesin bunu.
13. 👇
14. 'Asla yaptırılmayacak dövmeler' listemde başı tutuyor.
15. Haftaya görüşmek üzere. 👋
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