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Yaptırdıkları Utanç Verici Dövmelerle Sanata Olan Bakış Açımızı Kökten Değiştiren İlginç İnsanlar

Yaptırdıkları Utanç Verici Dövmelerle Sanata Olan Bakış Açımızı Kökten Değiştiren İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 11:41

Günümüzde birçok kişi dövme yaptırmak istiyor. 'Hangi dövmeyi yaptırsam?' diye kara kara düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz dövmeler 'Hangi dövmeyi yaptırmasam?' sorusuna cevap niteliğinde olacak.

Buyrun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/

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1. İsterseniz ilk olarak bu 'sanatsal' çalışmayla başlayalım...

1. İsterseniz ilk olarak bu 'sanatsal' çalışmayla başlayalım...

2. Bir dövmecinin verdiği ilan...

2. Bir dövmecinin verdiği ilan...

'Herkese merhaba! Ben dövme sanatçısıyım. Eğer dövme yaptırmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz.'

3. Ne olursa olun kolumda böyle bir dövme istemezdim ben.

3. Ne olursa olun kolumda böyle bir dövme istemezdim ben.

4. Benim kabuslar:

4. Benim kabuslar:

5. Gözlerim kamaştı.

5. Gözlerim kamaştı.
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6. 'Çok yanlış anladım...'

6. 'Çok yanlış anladım...'

7. Sebebi neydi ki?

7. Sebebi neydi ki?

8. 'Tatsız bir çalışma olmuş!'

8. 'Tatsız bir çalışma olmuş!'

9. Kaç defa dedik şu siteye ayak atmayın diye...

9. Kaç defa dedik şu siteye ayak atmayın diye...

10. Çok anlamlı (!)

10. Çok anlamlı (!)
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11. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

11. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

12. Tupac Shakur görmesin bunu.

12. Tupac Shakur görmesin bunu.

13. 👇

13. 👇

14. 'Asla yaptırılmayacak dövmeler' listemde başı tutuyor.

14. 'Asla yaptırılmayacak dövmeler' listemde başı tutuyor.

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

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