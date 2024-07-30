Görücü Usulü Tanışmayı Savunup Gençlerin 'Ahir Zaman'da Kaldığını Söyleyen Kişi Tepki Çekti
Görücü Usulü Tanışmayı Savunup Gençlerin 'Ahir Zaman'da Kaldığını Söyleyen Kişi Tepki Çekti
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'ahir zaman' ile alakalı bir şikayette bulundu.... 'Peki görücü usulü ortamı olmayan, çok rahat bir tanıma evresini istemeyen, sanaldan olması konusunda da çekinceleri olan ahir zamana sıkışmış bir genç bu cendereden nasıl çıkar biraz da bunu konuşalım.' diyen kullanıcı tepki çekti.
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Ahir zaman... Son zamanlarda en son duyduğumuz öbeklerden bir tanesi.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'ahir zaman' ile alakalı bir şikayette bulundu....
Günümüz ilişkilerindeki dinamiği anlamak zor... Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?
Gelin beraber bakalım.
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