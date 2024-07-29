12 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Etmişti: Hollandalı Voleybol Oyuncusunun Tekrar Maça Çıkması Tepki Çekti

Uzmanların değerlendirmelerine göre, van de Velde'nin yeniden suç işleme olasılığı sıfır olarak değerlendirildi. NOCNSF, güvenli bir spor ortamı sağlamak için önlemler aldığını, van de Velde'nin Olimpiyat Köyü'nde kalmayacağını ve medya ile görüşmeyeceğini duyurmuştu.