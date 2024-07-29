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12 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Etmişti: Hollandalı Voleybol Oyuncusunun Tekrar Maça Çıkması Tepki Çekti

12 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Etmişti: Hollandalı Voleybol Oyuncusunun Tekrar Maça Çıkması Tepki Çekti

Fransa
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 00:11

Hollanda plaj voleybolu oyuncusu Steven van de Velde, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Britanyalı kıza tecavüz etmekten suçlu bulunmuş ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi ise Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer alacak olması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.

Kaynak: New York Post

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Hollanda plaj voleybolu takımında yer alan Steven van de Velde, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Britanyalı kızı istismar etmekten suçlu bulunmuştu.

Hollanda plaj voleybolu takımında yer alan Steven van de Velde, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Britanyalı kızı istismar etmekten suçlu bulunmuştu.

Facebook üzerinden tanıştığı kızla 2014 yılında İngiltere'ye giderek buluşan van de Velde, Aylesbury Crown Mahkemesi'nde üç ayrı çocuk tecavüzü suçlamasını kabul etti ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Hollanda'ya transfer edilip 13 ay sonra serbest bırakılmıştı.

Facebook üzerinden tanıştığı kızla 2014 yılında İngiltere'ye giderek buluşan van de Velde, Aylesbury Crown Mahkemesi'nde üç ayrı çocuk tecavüzü suçlamasını kabul etti ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Hollanda'ya transfer edilip 13 ay sonra serbest bırakılmıştı.

Van de Velde'nin Paris 2024 Olimpiyatlarına katılması büyük tepki topladı. Hollanda Olimpiyat Komitesi (NOCNSF), van de Velde'nin pedofil olmadığını ve tekrar suç işleme riski taşımadığını belirtmişti.

Van de Velde'nin Paris 2024 Olimpiyatlarına katılması büyük tepki topladı. Hollanda Olimpiyat Komitesi (NOCNSF), van de Velde'nin pedofil olmadığını ve tekrar suç işleme riski taşımadığını belirtmişti.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, van de Velde'nin yeniden suç işleme olasılığı sıfır olarak değerlendirildi. NOCNSF, güvenli bir spor ortamı sağlamak için önlemler aldığını, van de Velde'nin Olimpiyat Köyü'nde kalmayacağını ve medya ile görüşmeyeceğini duyurmuştu.

Sonrasında Paris Olimpiyatları'nda Velde ilk maçına çıktı. Bu durum sosyal medyada infial yarattı.

Bir kullanıcı durumu en baştan şu şekilde özetledi.

Bir kullanıcı durumu en baştan şu şekilde özetledi.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

Sosyal medya kullanıcıları ise bu olaya kayıtsız kalmadı👇

Sosyal medya kullanıcıları ise bu olaya kayıtsız kalmadı👇
twitter.com
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