12 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Etmişti: Hollandalı Voleybol Oyuncusunun Tekrar Maça Çıkması Tepki Çekti
12 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Etmişti: Hollandalı Voleybol Oyuncusunun Tekrar Maça Çıkması Tepki Çekti
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Hollanda plaj voleybolu takımında yer alan Steven van de Velde, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Britanyalı kızı istismar etmekten suçlu bulunmuştu.
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Facebook üzerinden tanıştığı kızla 2014 yılında İngiltere'ye giderek buluşan van de Velde, Aylesbury Crown Mahkemesi'nde üç ayrı çocuk tecavüzü suçlamasını kabul etti ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Hollanda'ya transfer edilip 13 ay sonra serbest bırakılmıştı.
Van de Velde'nin Paris 2024 Olimpiyatlarına katılması büyük tepki topladı. Hollanda Olimpiyat Komitesi (NOCNSF), van de Velde'nin pedofil olmadığını ve tekrar suç işleme riski taşımadığını belirtmişti.
Bir kullanıcı durumu en baştan şu şekilde özetledi.
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Sosyal medya kullanıcıları ise bu olaya kayıtsız kalmadı👇
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