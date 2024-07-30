"Bu Nasıl Bir Zihniyet?": Babasından Sürekli Olarak Fiziksel Şiddet Gördüğünü Söyleyen Kadın Yürekleri Dağladı
"Bu Nasıl Bir Zihniyet?": Babasından Sürekli Olarak Fiziksel Şiddet Gördüğünü Söyleyen Kadın Yürekleri Dağladı
Bir kullanıcı babasının kendisine sistematik olarak fiziksel şiddet uyguladığını ve ruhsal durumunun gün geçtikçe çöktüğünü dile getirdi. Evin içerisinde yaşadığı o süreci okuyanların ise adeta kanı dondu!
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Zaman zaman ailelerde bazı sıkıntılı durumlar görülebiliyor. Radikalci düşünce yapıları hem ebeveynleri hem de çocukları kötü yönde etkileyebiliyor.
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Bir kullanıcı ise babasından fiziksel şiddet gördüğü anları anlatarak kan dondurdu.
Babanın düşünce yapısını görenlerin tam anlamıyla kanı dondu.
Kullanıcının babasının zihniyetine verdiği tepki ise tam anlamıyla şu şekildeymiş.👇
Devamında ise fiziksel şiddetin kesilmediğini dile getirdi.
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Bu olay sonrasında bile babasının kendisini 'haklı' gördüğünü de sözlerine ekledi.
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