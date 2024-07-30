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"Bu Nasıl Bir Zihniyet?": Babasından Sürekli Olarak Fiziksel Şiddet Gördüğünü Söyleyen Kadın Yürekleri Dağladı

"Bu Nasıl Bir Zihniyet?": Babasından Sürekli Olarak Fiziksel Şiddet Gördüğünü Söyleyen Kadın Yürekleri Dağladı

Şiddet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 19:51

Bir kullanıcı babasının kendisine sistematik olarak fiziksel şiddet uyguladığını ve ruhsal durumunun gün geçtikçe çöktüğünü  dile getirdi. Evin içerisinde yaşadığı o süreci okuyanların ise adeta kanı dondu!

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Zaman zaman ailelerde bazı sıkıntılı durumlar görülebiliyor. Radikalci düşünce yapıları hem ebeveynleri hem de çocukları kötü yönde etkileyebiliyor.

Zaman zaman ailelerde bazı sıkıntılı durumlar görülebiliyor. Radikalci düşünce yapıları hem ebeveynleri hem de çocukları kötü yönde etkileyebiliyor.

Bir kullanıcı ise babasından fiziksel şiddet gördüğü anları anlatarak kan dondurdu.

Bir kullanıcı ise babasından fiziksel şiddet gördüğü anları anlatarak kan dondurdu.
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Babanın düşünce yapısını görenlerin tam anlamıyla kanı dondu.

Babanın düşünce yapısını görenlerin tam anlamıyla kanı dondu.
twitter.com

Kullanıcının babasının zihniyetine verdiği tepki ise tam anlamıyla şu şekildeymiş.👇

Kullanıcının babasının zihniyetine verdiği tepki ise tam anlamıyla şu şekildeymiş.👇
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Devamında ise fiziksel şiddetin kesilmediğini dile getirdi.

Devamında ise fiziksel şiddetin kesilmediğini dile getirdi.
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Bu olay sonrasında bile babasının kendisini 'haklı' gördüğünü de sözlerine ekledi.

Bu olay sonrasında bile babasının kendisini 'haklı' gördüğünü de sözlerine ekledi.
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