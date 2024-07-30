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Tasarruf Koçu Mert Başaran İshal ve Kusma Vakalarının Altını Çizdi: 'Yediklerinize Dikkat Edin'

Tasarruf Koçu Mert Başaran İshal ve Kusma Vakalarının Altını Çizdi: 'Yediklerinize Dikkat Edin'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 22:39

Yazar Mert Başaran kendi X (Twitter) hesabından ishal ve kusma vakalarına dikkat çekti. 'Dikkat edin yediklerinize' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

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Son zamanlarda hastaneye gittiyseniz ishal ve kusma şikayetiyle birçok kişinin muayeneye gittiğini görme şansınız yüksek. Belki bi' yaz gribi belki de bi' salgın bilinmez.

Son zamanlarda hastaneye gittiyseniz ishal ve kusma şikayetiyle birçok kişinin muayeneye gittiğini görme şansınız yüksek. Belki bi' yaz gribi belki de bi' salgın bilinmez.

Yazar ve yatırım uzmanı Mert Başaran ise bu duruma kendi X (Twitter) hesabından dikkat çekti. 'Dikkat edin yediklerinize' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Yazar ve yatırım uzmanı Mert Başaran ise bu duruma kendi X (Twitter) hesabından dikkat çekti. 'Dikkat edin yediklerinize' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
twitter.com

Tüm gözler bu uyarıya çevrildi. Birçok kişinin kafasında hem soru işareti hem de endişe oluştu...

Tüm gözler bu uyarıya çevrildi. Birçok kişinin kafasında hem soru işareti hem de endişe oluştu...
twitter.com

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twitter.com
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Arnold CivardaSkişen

her yemekten sonra at gibi zıçarım. kuru ve temiz beslenirim. probiyotiklerimi alırım.