Tasarruf Koçu Mert Başaran İshal ve Kusma Vakalarının Altını Çizdi: 'Yediklerinize Dikkat Edin'
Tasarruf Koçu Mert Başaran İshal ve Kusma Vakalarının Altını Çizdi: 'Yediklerinize Dikkat Edin'
Yazar Mert Başaran kendi X (Twitter) hesabından ishal ve kusma vakalarına dikkat çekti. 'Dikkat edin yediklerinize' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
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Son zamanlarda hastaneye gittiyseniz ishal ve kusma şikayetiyle birçok kişinin muayeneye gittiğini görme şansınız yüksek. Belki bi' yaz gribi belki de bi' salgın bilinmez.
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Yazar ve yatırım uzmanı Mert Başaran ise bu duruma kendi X (Twitter) hesabından dikkat çekti. 'Dikkat edin yediklerinize' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
Tüm gözler bu uyarıya çevrildi. Birçok kişinin kafasında hem soru işareti hem de endişe oluştu...
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her yemekten sonra at gibi zıçarım. kuru ve temiz beslenirim. probiyotiklerimi alırım.