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Uçuş Görevlisi Yolculuğa Çıkacaklar İçin Üç Önemli Tavsiyede Bulundu: "Yanınızda Su Taşıyın..."

Uçuş Görevlisi Yolculuğa Çıkacaklar İçin Üç Önemli Tavsiyede Bulundu: "Yanınızda Su Taşıyın..."

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 23:52

Uçuş görevlilerinin deneyimlerini ve yaşadıkları şeyleri sık sık duyuyoruz. Görevlilerin anlattığı şeyler yolcular için büyük bir önem taşıyor. Kabin görevlisi Miva, bu sefer de yolcuların dikkat etmesi gereken 3 maddeyi sıraladı.

Kaynak: https://uk.news.yahoo.com/tui-flight-...
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Uçuş görevlilerinin deneyimlerini ve yaşadıkları şeyleri sık sık duyuyoruz. Görevlilerin anlattığı şeyler yolcular için büyük bir önem taşıyor.

Uçuş görevlilerinin deneyimlerini ve yaşadıkları şeyleri sık sık duyuyoruz. Görevlilerin anlattığı şeyler yolcular için büyük bir önem taşıyor.

Kabin görevlisi Miva, bu sefer de yolcuların dikkat etmesi gereken 3 maddeyi sıraladı.

Kabin görevlisi Miva, bu sefer de yolcuların dikkat etmesi gereken 3 maddeyi sıraladı.

Bunlardan ilki uçak içerisinde 'etek ya da şort' giymemek. Miva, yolculara uçağın ne kadar soğuk olabileceğini zaman zaman tahmin edemeyeceğimizi söylüyor.

Bunlardan ilki uçak içerisinde 'etek ya da şort' giymemek. Miva, yolculara uçağın ne kadar soğuk olabileceğini zaman zaman tahmin edemeyeceğimizi söylüyor.

" Bunlardan ikincisi ise uçağa asla sarhoş binmeyin. Aşırı derecede sarhoş olan yolcular, güvenlik nedenleriyle mürettebat tarafından uçaktan çıkarılabilir. Sarhoş olmamak, herkes için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlar."

" Bunlardan ikincisi ise uçağa asla sarhoş binmeyin. Aşırı derecede sarhoş olan yolcular, güvenlik nedenleriyle mürettebat tarafından uçaktan çıkarılabilir. Sarhoş olmamak, herkes için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlar."

"Son olarak, bir su şişesi getirmenin önemine dikkat çekti. Bunu yapmamanın, tatilinizin ilk birkaç gününü mahvedebilecek susuzluğa yol açabileceğini belirtti."

"Son olarak, bir su şişesi getirmenin önemine dikkat çekti. Bunu yapmamanın, tatilinizin ilk birkaç gününü mahvedebilecek susuzluğa yol açabileceğini belirtti."

'Uçaktaki kuru hava ve düşük nem, artan sıvı kaybına ve susuzluğa yol açabilir.'

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