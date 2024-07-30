Uçuş Görevlisi Yolculuğa Çıkacaklar İçin Üç Önemli Tavsiyede Bulundu: "Yanınızda Su Taşıyın..."
Uçuş Görevlisi Yolculuğa Çıkacaklar İçin Üç Önemli Tavsiyede Bulundu: "Yanınızda Su Taşıyın..."
Kaynak: https://uk.news.yahoo.com/tui-flight-...
Uçuş görevlilerinin deneyimlerini ve yaşadıkları şeyleri sık sık duyuyoruz. Görevlilerin anlattığı şeyler yolcular için büyük bir önem taşıyor. Kabin görevlisi Miva, bu sefer de yolcuların dikkat etmesi gereken 3 maddeyi sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçuş görevlilerinin deneyimlerini ve yaşadıkları şeyleri sık sık duyuyoruz. Görevlilerin anlattığı şeyler yolcular için büyük bir önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kabin görevlisi Miva, bu sefer de yolcuların dikkat etmesi gereken 3 maddeyi sıraladı.
Bunlardan ilki uçak içerisinde 'etek ya da şort' giymemek. Miva, yolculara uçağın ne kadar soğuk olabileceğini zaman zaman tahmin edemeyeceğimizi söylüyor.
" Bunlardan ikincisi ise uçağa asla sarhoş binmeyin. Aşırı derecede sarhoş olan yolcular, güvenlik nedenleriyle mürettebat tarafından uçaktan çıkarılabilir. Sarhoş olmamak, herkes için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlar."
"Son olarak, bir su şişesi getirmenin önemine dikkat çekti. Bunu yapmamanın, tatilinizin ilk birkaç gününü mahvedebilecek susuzluğa yol açabileceğini belirtti."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın