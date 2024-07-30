Uçuş Görevlisi Yolculuğa Çıkacaklar İçin Üç Önemli Tavsiyede Bulundu: "Yanınızda Su Taşıyın..."

Uçuş görevlilerinin deneyimlerini ve yaşadıkları şeyleri sık sık duyuyoruz. Görevlilerin anlattığı şeyler yolcular için büyük bir önem taşıyor. Kabin görevlisi Miva, bu sefer de yolcuların dikkat etmesi gereken 3 maddeyi sıraladı.