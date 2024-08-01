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Eski Sevgili Terörü! Kız Arkadaşına 500 Bin Tane Sahte Takipçi Göndererek Hesabını Kapattırdı

Eski Sevgili Terörü! Kız Arkadaşına 500 Bin Tane Sahte Takipçi Göndererek Hesabını Kapattırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 21:37

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine 500 bin takipçi göndererek hesabının kapanmasına sebep olduğunu dile getirdi. Deccal'e bile tövbe ettirip diz çöktürecek bu eski sevgiliye ise yorumlar gecikmedi.

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Eski sevgili terörü diye bir şey var... Sizler de takdir edersiniz ki bazı aşklar son bulmuyor, yaşanmayan ihtimaller olur olmadık yerde kafayı meşgul ediyor.

Eski sevgili terörü diye bir şey var... Sizler de takdir edersiniz ki bazı aşklar son bulmuyor, yaşanmayan ihtimaller olur olmadık yerde kafayı meşgul ediyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, eski sevgilisinin terörünü iliklerine kadar yaşadı. Aniden 'ghostlanıp' engellenmeye şükrettirecek bu drama ise kısa zamanda viral oldu.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, eski sevgilisinin terörünü iliklerine kadar yaşadı. Aniden 'ghostlanıp' engellenmeye şükrettirecek bu drama ise kısa zamanda viral oldu.
twitter.com

Kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine sahte takipçiler göndererek hesabını spamlatmasını bu şekilde paylaştı.

Kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine sahte takipçiler göndererek hesabını spamlatmasını bu şekilde paylaştı.

Hesabının son halini ise bu şekilde paylaştı👇

Hesabının son halini ise bu şekilde paylaştı👇
twitter.com

Deccal'e tövbe ettirip diz çöktürecek seviyede olan eski sevgiliye ise yorumlar gecikmedi.

Deccal'e tövbe ettirip diz çöktürecek seviyede olan eski sevgiliye ise yorumlar gecikmedi.
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

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Siz neler düşünüyorsunuz?

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