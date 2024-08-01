Eski Sevgili Terörü! Kız Arkadaşına 500 Bin Tane Sahte Takipçi Göndererek Hesabını Kapattırdı
Eski Sevgili Terörü! Kız Arkadaşına 500 Bin Tane Sahte Takipçi Göndererek Hesabını Kapattırdı
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine 500 bin takipçi göndererek hesabının kapanmasına sebep olduğunu dile getirdi. Deccal'e bile tövbe ettirip diz çöktürecek bu eski sevgiliye ise yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski sevgili terörü diye bir şey var... Sizler de takdir edersiniz ki bazı aşklar son bulmuyor, yaşanmayan ihtimaller olur olmadık yerde kafayı meşgul ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, eski sevgilisinin terörünü iliklerine kadar yaşadı. Aniden 'ghostlanıp' engellenmeye şükrettirecek bu drama ise kısa zamanda viral oldu.
Kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine sahte takipçiler göndererek hesabını spamlatmasını bu şekilde paylaştı.
Hesabının son halini ise bu şekilde paylaştı👇
Deccal'e tövbe ettirip diz çöktürecek seviyede olan eski sevgiliye ise yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın