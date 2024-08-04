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'İki Kilo Soğana Vatanı Sattınız' Diyen Influencer'ın Instagram Erişim Engeline Tepkisi Ortalığı Karıştırdı

'İki Kilo Soğana Vatanı Sattınız' Diyen Influencer'ın Instagram Erişim Engeline Tepkisi Ortalığı Karıştırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 14:40

Instagram'ın erişime engellenmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes bu konuyu konuşuyor. Zaman zaman influencerlar ve ünlü isimler bu konuya tepki gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda 'İki kilo soğana vatanı sattınız' diyerek infial yaratan Sena Sever, ironik bir şekilde Instagram'ın kapatılmasına tepki gösterdi. Birçok kişi 'Ucu size dokununca mı tepki gösteriyorsunuz?' dedi.

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Instagram'ın erişime engellenmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes bu konuyu konuşuyor. Zaman zaman influencerlar ve ünlü isimler bu konuya tepki gösteriyor.

Instagram'ın erişime engellenmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes bu konuyu konuşuyor. Zaman zaman influencerlar ve ünlü isimler bu konuya tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde influencer Sena Sever, kendi Instagram hesabında Instagram'ın erişime engellenmesine bu şekilde tepki gösterdi. Bu karardan acilen dönülmesi gerektiğinin altını çizen influencer'a ise birbirinden farklı tepkiler geldi.

Geçtiğimiz günlerde influencer Sena Sever, kendi Instagram hesabında Instagram'ın erişime engellenmesine bu şekilde tepki gösterdi. Bu karardan acilen dönülmesi gerektiğinin altını çizen influencer'a ise birbirinden farklı tepkiler geldi.

Bu gönderiyi paylaşan başka bir kullanıcı ise 'Keyiflendim' notunu düştü.

Bu gönderiyi paylaşan başka bir kullanıcı ise 'Keyiflendim' notunu düştü.
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Gelin kim neler demiş bu açıklamaya, beraber bakalım👇

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