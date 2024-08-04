'İki Kilo Soğana Vatanı Sattınız' Diyen Influencer'ın Instagram Erişim Engeline Tepkisi Ortalığı Karıştırdı

Instagram'ın erişime engellenmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes bu konuyu konuşuyor. Zaman zaman influencerlar ve ünlü isimler bu konuya tepki gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda 'İki kilo soğana vatanı sattınız' diyerek infial yaratan Sena Sever, ironik bir şekilde Instagram'ın kapatılmasına tepki gösterdi. Birçok kişi 'Ucu size dokununca mı tepki gösteriyorsunuz?' dedi.

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