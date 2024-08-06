Ebrar Karakurt'un Paylaştığı Tokyo Mağlubiyeti ile Paris'teki Zafer Fotoğrafı Gözleri Doldurdu
Ebrar Karakurt'un Paylaştığı Tokyo Mağlubiyeti ile Paris'teki Zafer Fotoğrafı Gözleri Doldurdu
Filenin Sultanları destan yazmaya devam ediyor. Bugün Paris 2024 Olimpiyatlarında oynanan Çin maçından sonra yarı finale yükselen takımdan duygu dolu paylaşımlar geliyor. Ebrar Karakurt'un geçen seneki mağlubiyeti gösteren fotoğrafı ise gözleri doldurdu...
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Kadın Voleybol Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi
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Melisa Vargas ise bugün 42 sayı alarak maçta adeta şov yaptı.
Oyuna girer girmez maçı ateşleyen Derya Cebecioğlu ise "Bizden umudu kesenlere bu galibiyetimiz" şeklinde paylaşım yaptı.
Kaptan Eda Erdem ise "yolun yarısı" diyerek mutluluğunu gösterdi 👇
Takımın göz bebeği Ebrar ise 2021 yılında Tokyo Olimpiyatlarındaki mağlubiyet fotoğrafı ile bugünün zafer fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti. İşte duygu dolu o karşılaştırma 👇
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