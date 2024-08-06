Yurt Dışı Ürünlerine Gelen Fahiş Vergi Zammına Tepkisiz Kalamayan Vatandaşlar

Ülkemizdeki yüksek fiyatlar ithal ürünlere de yansıdı ve yurt dışında çok ucuza satılan ürünler yerli ticaret platformlarında çok yüksek fiyatlara satılıyordu. TEMU, Aliexpress, Amazon gibi platformlar ise ürünlerin çok ucuza gelmesini sağlayarak tüketiciyi koruyan siteler haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz gece alınan kararla tüketicinin lehine olan bu duruma da bir dur dendi.