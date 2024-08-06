Yurt Dışı Ürünlerine Gelen Fahiş Vergi Zammına Tepkisiz Kalamayan Vatandaşlar
Yurt Dışı Ürünlerine Gelen Fahiş Vergi Zammına Tepkisiz Kalamayan Vatandaşlar
Ülkemizdeki yüksek fiyatlar ithal ürünlere de yansıdı ve yurt dışında çok ucuza satılan ürünler yerli ticaret platformlarında çok yüksek fiyatlara satılıyordu. TEMU, Aliexpress, Amazon gibi platformlar ise ürünlerin çok ucuza gelmesini sağlayarak tüketiciyi koruyan siteler haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz gece alınan kararla tüketicinin lehine olan bu duruma da bir dur dendi.
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Yeni düzenleme şöyle 👇
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Tabii bu düzenlemeye sessiz kalmayan X kullanıcıları da oldu.
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Kuzey Kore'den tek farkımız onlarınki kısa bizimki uzun
muhalefet nerede ? ben TC cumhuiyeti vatandaşı olarak neden bir kuzey makendonya vatandaşının 1000 tl alabildiği bir ürünü 6000 tl'ye alıyorum . biz mi devle... Devamını Gör
buradaki soru muhalefet mi yoksa biz neden iktidarı da muhalefet içinde aynı kişileri seçiyoruz mudur
yakında Amazonlar da yaşayan ve dünya ile bağlantısı olmayan ilkel kabileler gibi olacağız herhalde 😂. sayın seyirciler, dunyanın neredeyse merkezinde olan v... Devamını Gör