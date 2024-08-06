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Yurt Dışı Ürünlerine Gelen Fahiş Vergi Zammına Tepkisiz Kalamayan Vatandaşlar

Yurt Dışı Ürünlerine Gelen Fahiş Vergi Zammına Tepkisiz Kalamayan Vatandaşlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.08.2024 - 12:41

Ülkemizdeki yüksek fiyatlar ithal ürünlere de yansıdı ve yurt dışında çok ucuza satılan ürünler yerli ticaret platformlarında çok yüksek fiyatlara satılıyordu. TEMU, Aliexpress, Amazon gibi platformlar ise ürünlerin çok ucuza gelmesini sağlayarak tüketiciyi koruyan siteler haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz gece alınan kararla tüketicinin lehine olan bu duruma da bir dur dendi.

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Yeni düzenleme şöyle 👇

Yeni düzenleme şöyle 👇

Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü.

Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi %18'den %30'a yükseltildi.

AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi %30'dan %60'a çıkarıldı.

Detaylar burada ⬇️

Tabii bu düzenlemeye sessiz kalmayan X kullanıcıları da oldu.

Tabii bu düzenlemeye sessiz kalmayan X kullanıcıları da oldu.
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Rabia Hanefioğlu

Kuzey Kore'den tek farkımız onlarınki kısa bizimki uzun

HUSUSY

muhalefet nerede ? ben TC cumhuiyeti vatandaşı olarak neden bir kuzey makendonya vatandaşının 1000 tl alabildiği bir ürünü 6000 tl'ye alıyorum . biz mi devle... Devamını Gör

Yasmen

buradaki soru muhalefet mi yoksa biz neden iktidarı da muhalefet içinde aynı kişileri seçiyoruz mudur

Tamer Önen

yakında Amazonlar da yaşayan ve dünya ile bağlantısı olmayan ilkel kabileler gibi olacağız herhalde 😂. sayın seyirciler, dunyanın neredeyse merkezinde olan v... Devamını Gör