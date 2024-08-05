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Ev Hediyesi Olarak Hamsili Açacaktan Gece Telefonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ev Hediyesi Olarak Hamsili Açacaktan Gece Telefonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.08.2024 - 19:06

Bakalım Pazartesi günü en çok hangi tweetlere gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Gündem belli.

Gündem belli.
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İki dakika?

İki dakika?
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👇

👇
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Harika diyalog!

Harika diyalog!
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👇

👇
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Neyini beğenmedin?

Neyini beğenmedin?
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Hocamı dinleyin!

Hocamı dinleyin!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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