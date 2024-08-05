Ev Hediyesi Olarak Hamsili Açacaktan Gece Telefonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ev Hediyesi Olarak Hamsili Açacaktan Gece Telefonlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi günü en çok hangi tweetlere gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Gündem belli.
İki dakika?
👇
Harika diyalog!
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Neyini beğenmedin?
Hocamı dinleyin!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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