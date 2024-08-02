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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.08.2024 - 16:17

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Masum...

Masum...
twitter.com

Ege kasabası eksik.

Ege kasabası eksik.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Canı çekmiş.

Canı çekmiş.
twitter.com
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DOĞRU!

DOĞRU!
twitter.com

Deha budur!

Deha budur!
twitter.com

Medeni bir şekilde konuşabiliyorlar.

Medeni bir şekilde konuşabiliyorlar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

2026 da olabilir.

2026 da olabilir.
twitter.com
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Değişken tip diyelim.

Değişken tip diyelim.
twitter.com

Sabahtan kuyruğa girenler olur.

Sabahtan kuyruğa girenler olur.
twitter.com

Önemli!

Önemli!
twitter.com

Arada yapmak lazım.

Arada yapmak lazım.
twitter.com

Çok net!

Çok net!
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kabartma tozu eksik olabilir.

Kabartma tozu eksik olabilir.
twitter.com

Gergin anlar!

Gergin anlar!
twitter.com

Fark etmez abi...

Fark etmez abi...
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 🚀

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BseRM

İçli köfte olayına içim burkuldu. Tweet komik değil.