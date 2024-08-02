Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masum...
Ege kasabası eksik.
👇
Canı çekmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DOĞRU!
Deha budur!
Medeni bir şekilde konuşabiliyorlar.
👇
2026 da olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Değişken tip diyelim.
Sabahtan kuyruğa girenler olur.
Önemli!
Arada yapmak lazım.
Çok net!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Kabartma tozu eksik olabilir.
Gergin anlar!
Fark etmez abi...
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
İçli köfte olayına içim burkuldu. Tweet komik değil.