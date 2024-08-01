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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.08.2024 - 17:17

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Buna benzemiş.

Buna benzemiş.
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👇
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Patron bu kadar umursamıyordur.

Patron bu kadar umursamıyordur.
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Ekip derken?

Ekip derken?
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Bu işin bir de kalkması var.

Bu işin bir de kalkması var.
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Demeseydin iyiydi.

Demeseydin iyiydi.
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👇
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DOĞRU!

DOĞRU!
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👇

👇
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İyi anlaşma 👍

İyi anlaşma 👍
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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