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Emre Fel'in Duvar Kağıdından Temassız Kart Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Emre Fel'in Duvar Kağıdından Temassız Kart Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 19:34

Bakalım bu ayın son çarşambasında sosyal medyanın gündeminde hangi komik paylaşımlar öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Ne zamandır caps düşmüyordu.

Ne zamandır caps düşmüyordu.
twitter.com

İyi anlaşma

İyi anlaşma
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Kesin yaşanmıştır.

Kesin yaşanmıştır.
twitter.com
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twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın yine buralardayız 👋

Yarın yine buralardayız 👋
twitter.com
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