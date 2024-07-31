Emre Fel'in Duvar Kağıdından Temassız Kart Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Emre Fel'in Duvar Kağıdından Temassız Kart Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu ayın son çarşambasında sosyal medyanın gündeminde hangi komik paylaşımlar öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Ne zamandır caps düşmüyordu.
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İyi anlaşma
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Kesin yaşanmıştır.
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Yarın yine buralardayız 👋
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