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2024 Olimpiyat Oyunu Şakalarıyla Mizahta Altın Madalya Kazanan Kişiler

2024 Olimpiyat Oyunu Şakalarıyla Mizahta Altın Madalya Kazanan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 16:32

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları spor dünyasının birinci gündemi. Biz de gerek milli sporcularımızı desteklemek gerek yeni sporlar izlemek için oyunları ve müsabakaları takip ediyoruz. Tabii izlerken güldürenler de oluyor.

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Çok zor.

Çok zor.
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Çok cool!

Çok cool!
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O kadar ekipmanla yenemedi.

O kadar ekipmanla yenemedi.
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Bavul gibi gezdiriyor.

Bavul gibi gezdiriyor.
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Sıkıntılı bir eşleşme.

Sıkıntılı bir eşleşme.
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Garantiye aldık.

Garantiye aldık.
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Kıyafetler de mizahşörlerin gazabından kaçmadı.

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Her sene olmalı!

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