2024 Olimpiyat Oyunu Şakalarıyla Mizahta Altın Madalya Kazanan Kişiler
2024 Olimpiyat Oyunu Şakalarıyla Mizahta Altın Madalya Kazanan Kişiler
Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları spor dünyasının birinci gündemi. Biz de gerek milli sporcularımızı desteklemek gerek yeni sporlar izlemek için oyunları ve müsabakaları takip ediyoruz. Tabii izlerken güldürenler de oluyor.
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Çok zor.
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Çok cool!
O kadar ekipmanla yenemedi.
Bavul gibi gezdiriyor.
Sıkıntılı bir eşleşme.
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Garantiye aldık.
Kıyafetler de mizahşörlerin gazabından kaçmadı.
Her sene olmalı!
Açılış da çokça konuşuldu.
Kafalarda deli sorular...
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