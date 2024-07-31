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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.07.2024 - 13:05

'Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum' dediyseniz çok büyük konuştunuz çünkü bunları henüz görmediniz...

kaynak: Allahım nasip etme

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1. Yahu 9 yaşında da bu acıyı yaşamazsın be! Bu arada Gülden Abla'nın cevaba bakın 😂

1. Yahu 9 yaşında da bu acıyı yaşamazsın be! Bu arada Gülden Abla'nın cevaba bakın 😂

2. Biz de kendi yaşadıklarımıza şaşırıyoruz...

2. Biz de kendi yaşadıklarımıza şaşırıyoruz...

3. Sünnet halası mı?

3. Sünnet halası mı?

4. Şunu kullandığınızı bir düşünsenize? Ben düşündüm, çok kötüyüm!

4. Şunu kullandığınızı bir düşünsenize? Ben düşündüm, çok kötüyüm!

5. Tamam peki...

5. Tamam peki...
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6. Gözlerime bakarak konuş!

6. Gözlerime bakarak konuş!

7. Lazer derken ışın kılıcı mı?

7. Lazer derken ışın kılıcı mı?

8. Onun lezzeti orda...

8. Onun lezzeti orda...

9. Okuyabilen bize de anlatsın...

9. Okuyabilen bize de anlatsın...

10. Yılbaşı ağacı mı bu ya?

10. Yılbaşı ağacı mı bu ya?
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