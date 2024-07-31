Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
'Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum' dediyseniz çok büyük konuştunuz çünkü bunları henüz görmediniz...
kaynak: Allahım nasip etme
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yahu 9 yaşında da bu acıyı yaşamazsın be! Bu arada Gülden Abla'nın cevaba bakın 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Biz de kendi yaşadıklarımıza şaşırıyoruz...
3. Sünnet halası mı?
4. Şunu kullandığınızı bir düşünsenize? Ben düşündüm, çok kötüyüm!
5. Tamam peki...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gözlerime bakarak konuş!
7. Lazer derken ışın kılıcı mı?
8. Onun lezzeti orda...
9. Okuyabilen bize de anlatsın...
10. Yılbaşı ağacı mı bu ya?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın